Após sucesso com Marília Mendonça, George Henrique e Rodrigo lançam novo EP

Lançamento oficial ocorre em São Paulo; as seis faixas já podem ser conferidas em plataformas de áudio



Despontando o sucesso, a dupla sertaneja, George Henrique e Rodrigo lançam, nesta sexta-feira (4), o novo EP “Influencias”. Para celebrar o marco, um show especial irá ocorrer ainda hoje no Villa Country, em São Paulo.

Novo trabalho traz referências ao que os irmãos gostam de ouvir e cantar (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Os irmãos ficaram nacionalmente conhecidos após o lançamento da música “Vai Lá Em Casa Hoje” com a eterna Rainha da Sofrência, Marília Mendonça. O hit possui mais de 200 milhões de acessos no Youtube, além de 211 milhões no Spotify, conquistando a marca de Top1 Brasil e Top23 Global.

Eles contaram em coletiva de imprensa, nesta semana, que a loira era uma parceira da dupla e não dispensava uma boa comemoração ao som de “modão” sertanejo.

Projeto traz música internacional “I Cross My Heart” (Foto: Assessoria de Imprensa)

Entre as seis faixas do repertório presentes, a dupla canta cinco regravações de grandes nomes do sertanejo, além de “Cuida da Sua Vida”. O novo trabalho é um convite aos amantes do sertanejo, entre as obras estão: Olha Amor, Joga Fora/Lembranças de Amor, Eu duvido, Tranque a Porta e Me Beija/Então Poder ir e Fala/ I Cross My Heart.

Conforme a assessoria dos artistas, o álbum é um convite para os amantes de sertanejo, nas vozes de George Henrique e Rodrigo, com um estilo próprio dos cantores. O projeto fica ainda mais especial, pois essas faixas foram selecionadas por eles e fazem parte da carreira da dupla.

Legenda: Dupla despontou o sucesso nacional após hit ” Vai Lá Em Casa Hoje” com Marília Mendonça (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

“Esse projeto traz a nossa essência. Nós nos divertimos bastante porque além de fazer parte da nossa história, é o que a gente canta no nosso momento de lazer com nossos amigos e família”, finalizou Rodrigo.