Após sofrer racismo, Paty de Paula entra para a Privacy e fatura R$ 46 mil

Após sofrer como racismo, a modelo e influenciadora Paty de Paula entrou para a Privacy e faturou R$ 46 mil no primeiro mês. Aos 32 anos, ela usou o momento ruim como combustível para mudar de vida, seguir em frente e alcançar bons resultados sozinha.

“Estou me libertando e me permitindo viver novas experiências”, diz



Paty encontrou sucesso no mundo da moda ao vencer o concurso brasileiro “Garota do Verão”, chegando a desfilar nas passarelas de Milão. Porém, segundo ela, acabou sofrendo racismo ao tentar negociar seu primeiro ensaio nu para uma revista masculina brasileira. “Me falaram que negra não vende aqui no Brasil e me ofereceram um cachê simbólico de R$ 5 mil. Não topei, voltei pra casa em choque”, disse ela.

Foi aí que ela decidiu fazer tudo com suas próprias mãos e abriu um perfil na Privacy para produzir conteúdo adulto, faturando R$ 46 mil no primeiro mês. “Não me fiz de vítima, aquilo foi o combustível para me lançar sozinha e mostrar que eles estavam errados”, comentou.

“Gosto de provocar e de realizar a vontade deles”, diz Paty sobre os fãs

Créditos: Instagram



Hoje em dia, Paty está se redescobrindo na criação de conteúdo e explorando suas fantasias e fetiches com o apoio do marido, que participa de alguns vídeos. “Estou me libertando e me permitindo viver novas experiências. Além da grana, que é muito boa, estou curtindo e descobrindo fetiches e desejos”, conta. “E isso fica claro nos meus vídeos. Além de fazer com tesão, gosto de interagir com meus fãs, trocar mensagens e nudes. Gosto de provocar e de realizar a vontade deles”, completa.