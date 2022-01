Após parcerias de sucesso, Agnes Nunes e Xamã estrelam a capa da Rolling Stone Brasil

Os dois são amigos e falaram sobre a parceria e carreira na entrevista

Enquanto Agnes Nunes brilha nos ritmos R&B e MPB, Xamã é conhecido como um dos maiores rappers brasileiros. A mistura dos dois pode parecer diferente, mas casou muito bem e encantou o público. Os dois já lançaram algumas parcerias juntos, sendo ‘Cida’ a mais famosa, e em janeiro estrelam a capa da edição digital da revista Rolling Stone Brasil.



“Em 2022, quero seguir aprendendo. Com o Xamã, aprendi muita coisa. Ele é um poeta, o poeta mais incrível do mundo”, disse Agnes sobre o amigo



Os fãs já vinham percebendo que a relação entre Agnes e Xamã era muito além das parcerias. A música os aproximou e hoje os dois se consideram irmãos de alma. Na entrevista concedida à revista, ambos se elogiaram e disseram que o “santo bateu”. Apesar do público já conhecer alguns feats dos dois, as estrelas da capa afirmam têm mais duetos gravados que pretendem lançar futuramente.

As parcerias entre os dois artistas têm mais de milhões de visualizações no YouTube



O que levou a dupla a ser convidada para ser capa de uma das revistas mais renomadas do ramo musical no mundo? Os feats inspiradores que eles fizeram, o fato de que ambos estão sendo reconhecidos a nível nacional e conquistando números estrondosos, além de inúmeros fãs pelo Brasil.



Na entrevista, ambos falaram sobre a carreira e a parceria de sucesso nas composições. Agnes falou também de “Menina Mulher”, o álbum de estreia que ela lançará em fevereiro. Um pouco do que ela falou já deu pequenos spoilers do que os fãs podem esperar no disco. “Tenho uma influência muito forte da minha mãe e da minha avó. Minha mãe gostava muito de MPB, bossa, e minha avó da música mais popular, como forró”.