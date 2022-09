Apoiadores do candidato à releiçao Jair Bolsonaro afrontam jornalistas durante a cobertura do funeral da Rainha Elizabeth 2°

Vídeo mostra momento exato que o grupo de brasileiros agride verbalmente jornalistas da BBC News



O presidente Jair Bolsonaro desembarcou na Inglaterra no último domingo (18) para acompanhar o funeral de Rainha Elizabeth 2° ao lado de outros líderes mundiais. A monarca, que faleceu no último dia 8 de setembro, foi enterrada hoje (19) no castelo de Windsor após cerimônia solene em Londres.

Desde a sua chegada na capital inglesa, alguns dos apoiadores de Bolsonaro foram às ruas para demonstrar apoio ao candidato a releiçao. Durante um desses atos, foram registrados ataques aos jornalistas da BBC que trabalhavam na cobertura da despedida da Rainha Elizabeth 2°.

“Nós só estamos fazendo nosso trabalho”, disparou a jornalista em vídeo

Em vídeo, é possível ouvir gritos dos apoiadores dizendo em alto e bom som: “Lixo, lixo, lixo! Não sei o que vocês estão fazendo aqui. Vocês não são bem vindos aqui”, bradou um deles.



Em vídeo é possível ver grupo coagindo o cinegrafista da equipe da BBC

A jornalista tentou se defender: “Só estamos fazendo nosso trabalho”, disse. Mas os ataques continuaram: “Não sei que trabalho é esse”, gritou outro. Ainda houveram acusações gerais à impressa, afirmando que a mesma era responsável por fakes news contra o atual Presidente da República.