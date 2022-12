Aplicativo Giross é alternativa para quem deseja trabalhar com entregas de forma segura e flexível

Renda mensal de motoboys e motogirls pode chegar a R$800 por semana

Os fortes efeitos da pandemia no mercado de trabalho brasileiro mostram lenta recuperação em 2022.

Segundo a nova pesquisa do IBGE, o percentual da população empregada (PE) está em queda de 15% desde fevereiro e julho de 2020, com uma recuperação pouco gradual desde então. Na última leitura de julho de 2021, a PO ainda estava 4,4% abaixo dos níveis pré-pandemia.

Outra consequência da pandemia foi o declínio sem precedentes da população economicamente ativa (PEA), devido aos efeitos do isolamento social e das políticas de manutenção da renda. A taxa de participação caiu de 62%, em fevereiro de 2020, para um mínimo de 54%, em junho do ano passado, recuperando apenas parcialmente – para quase 58%, julho de 2021.

A queda do emprego em 2020 foi bem mais intensa para os trabalhadores informais, chegando a 12,6% a mais do que para os formais.

Diante da realidade apresentada, ganhar dinheiro honestamente nos dias de hoje pode não ser uma tarefa tão fácil, mas existem caminhos que colaboram para uma renda extra real. Motoboys e motogirls têm encontrado esta realidade e alcançam valores que podem, até, pagar todas as principais contas do mês.

O app Giross (@girossapp), por exemplo, permite ganhar em torno de R$ 800 por semana sendo um motoboy ou motogirl. Os parceiros levam produtos para os clientes de marcas como Subway, Pague Menos, Drogasil e muitas outras.

“Trabalhando com delivery podemos fazer o nosso horário. Muitas pessoas não pensam em mulheres nesses cargos, mas é uma forma rápida e prática de trabalharmos honestamente e lucrarmos também. O único alerta que deixo é que é necessário buscar uma empresa que realmente nos dê os suportes necessários”, conta Joana Santos, de 29 anos, que já passou por perdas de produtos a serem entregues e não obteve ajuda da marca para a qual trabalhava. A solução foi buscar por um aplicativo que gerasse seguros, atendimento completo e outros benefícios.

Moisés, gestor de operações da empresa, explica: “A atuação da Giross é de grande importância para a rentabilidade de diversas famílias. Por atuar em localidades menores, onde geralmente não existe uma visualização de outras empresas. A Giross oferece a essas pessoas uma nova forma de renda”.

Filipe Martins, CEO do app, sinaliza que o foco é sempre dar todos os suportes necessários para o bem-estar dos colaboradores. “Durante a pandemia, demos uma renda fixa para todos os motoboys e todas as motogirls. Queremos todos seguros, felizes e em boas condições, independente da fase em que estivermos”.

