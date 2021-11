Culligan acelera expansão no Brasil e anuncia nova aquisição

Empresa líder mundial em tratamento de água adquire PMS Solutions, que oferece soluções

Empresa líder mundial em tratamento de água adquire PMS Solutions, que oferece soluções no setor de água para hotéis e restaurantes com o objetivo de reduzir a zero o consumo de plástico

Após a compra da IBBL em 2019, a Culligan Latam dá continuidade ao seu processo de expansão no mercado brasileiro e anuncia a aquisição da PMS Solutions, empresa que oferece soluções sustentáveis para água no segmento HORECA (Hotéis, Restaurantes e Cafés).

A compra é estratégica para a Culligan Latam como porta de entrada neste segmento, que é um dos grandes focos de crescimento da companhia no mundo. O carro chefe da PMS Solutions, empresa portuguesa que possui sede em São Paulo, consiste no aluguel de purificadores de alta capacidade, em conjunto com garrafas de vidro que são utilizadas para envasar a água no próprio local para consumo imediato.

Para Antonio Trentini, diretor de novos negócios da Culligan Latam, a aquisição da PMS é o primeiro passo para a entrada definitiva em um novo universo que será cada vez mais decisivo no setor brasileiro

Este modelo já é utilizado pela Culligan em diversos países da Europa e nos Estados Unidos com grande sucesso e agora chega ao Brasil com a marca Culligan Solutions. Duas grandes vantagens desta solução são a sustentabilidade e a rentabilidade, pois reduz drasticamente, ou mesmo elimina por completo, o consumo de copos e garrafas plásticas. Por exemplo, para um hotel com 50 acomodações, a redução do consumo de copos e garrafas plásticas é em torno de 80.000 unidades por ano, o que representa quase uma tonelada de plástico não descartado no meio ambiente.

Além disso, a substituição por este sistema aumenta a rentabilidade da venda de água em mais de 40%, mantendo-se o mesmo preço. Grandes redes hoteleiras no Brasil como Iberostar, Unique, Renaissance e Tivoli já aderiram a esse modelo.

Neste ano, a Culligan passou a incorporar marcas que já faziam parte de seu portfólio na Europa ao mercado brasileiro. Como parte dessa movimentação, a Blupura – marca até então comercializada pela PMS – também foi incorporada ao catálogo nacional da companhia. O setor é promissor diante do apelo ambiental cada vez mais vivo nas principais companhias do mundo.

Com a aquisição, a Culligan pretende fazer o faturamento da unidade de negócio recém adquirida aumentar cinco vezes até 2026. Para Antonio Trentini, diretor de novos negócios da Culligan Latam, a aquisição da PMS é o primeiro passo para a entrada definitiva em um novo universo que será cada vez mais decisivo no setor brasileiro. “Há um grande potencial a ser explorado, a partir da locação dos equipamentos e utilização de embalagens de vidro, e acreditamos muito neste mercado. Trata-se de um novo modelo de se pensar de forma sustentável, rentável e personalizada, tendo como ponto de partida o compromisso com o meio ambiente”, afirma