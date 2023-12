Antônia Fontenelle passa o Natal em Los Angeles com os filhos

O Natal de Antônia Fontenelle e o filho caçula, Salvatore Fontenelle Costa, foi marcado por momentos de amor, reencontros e surpresas em Los Angeles, nos Estados Unidos. A apresentadora foi convidada para celebrar a data especial na casa da ex-cunhada, Jeniffer Costa, proporcionando ao filho Salvatore, um Natal repleto de momentos significativos com a família.

O caçula de Antônia reuniu-se com a irmã Maitê, filha mais velha de Jonathan Costa, e outros familiares como a tia Jeniffer, a avó, a vereadora Verônica Costa, conhecida como ‘Mãe loira do Funk’, e outros integrantes da família Costa. Segundo a apresentadora, Salvatore queria muito passar o Natal com família, e ficou muito feliz com a surpresa feita pelo pai.

Já Samuel Fontenelle de Almeida, músico e filho mais velho de Antônia com o ator Fernando Almeida – morto em 2004 – sonhava em conhecer a cidade, que é a capital mundial do entretenimento e lugar onde fica os principais estúdios de filmes do mundo.

Pelo Instagram, Antônia compartilhou uma foto reforçando a importância do encontro. “O sonho de um filho era conhecer LA, e a felicidade do outro ao estar ao lado do pai, irmã, avó, tia… Mamãe Noel fica feliz em ver a felicidade das crias”. A publicação foi repostada por Jeniffer Costa.