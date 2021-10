Antonia Fontenelle reúne referências do mercado digital para fazer treinamento de estratégia de vida e negócios

Ao todo são 10 grandes nomes que participaram desse espetáculo inédito e cativante sob comando de Fontenelle

Antonia Fontenelle promete revolucionar o mercado do info entretenimento no Brasil. A atriz, apresentadora e Youtuber, vai subir ao palco de um grande teatro em São Paulo nos dia 13 e 14 de outubro pra apresentar BROADWAY.

Antônia também promete levar a plateia ao delírio e religar o disjuntor de todo aquele que pensa que sua luz apagou

A empresária reuniu grandes players do mercado digital, empresários e artistas pra contar suas experiências de como chegaram ao topo do sucesso. Antônia também promete levar a plateia ao delírio e religar o disjuntor de todo aquele que pensa que sua luz apagou. Entre os convidados temos nomes como a empresária Cris Arcangeli, uma das mulheres mais influente do País e investidora do Shark Thank Brasil, Cátia Damasceno possui o maior canal sobre sexualidade feminina do mundo.

Elaine Ourives maior treinadora do Brasil em metodologia quântica e com mais de 3 milhões de livros vendidos, Pablo Marçal info produtor com maior alcance de Lives e autor do primeiro reality show em marketing digital, entre outras grandes personalidades.

Antonia garantiu que será o programa de info entretenimento mais divertido e ‘Na Lata’ da internet.