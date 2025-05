Aniversário de Junior Donatto reúne famosos em noite de pura elegância em SP

Na noite da última quarta-feira, 21 de maio, o assessor e cerimonialista Junior Donatto comemorou mais um ano de vida em grande estilo. A celebração aconteceu na sofisticada Casa Charlô, em São Paulo, e reuniu um seleto grupo de convidados em uma atmosfera marcada pelo luxo e pela criatividade.

Inspirada nas maiores maisons de moda do mundo, como Dolce & Gabbana e Versace, a festa encantou os presentes com uma cenografia exuberante, assinada por Letícia Alencar — renomado nome do mercado de luxo, com projetos de peso como o Baile da Vogue e o Instituto Neymar no currículo.

Junior Donatto é uma das maiores referências em cerimonial no Brasil. Foto: Victor Rocha

Elementos clássicos como o animal print, marca registrada da Dolce & Gabbana, estiveram presentes em detalhes do cenário, enquanto o roxo cristal, em homenagem ao estilista Gianni Versace, trouxe o espírito maximalista e vibrante que dominou a ambientação. A produção contou com a participação de mais de 30 empresas e levou três dias para ser finalizada, transformando o espaço em um verdadeiro espetáculo visual.

Entre os convidados, diversas personalidades marcaram presença para celebrar Junior, como Sônia Abrão, Adryana Ribeiro, Sylvia Design, Tati Minerato, Jakelyne Oliveira e Mariano, Amanda Françozo, Daniela Albuquerque e Amílcare Dallevo, Kamilla Salgado e Eliezer, Afonso Nigro, Nasser e Andressa Ganacin, Alessandra Scatena, Regina Nunes (primeira-dama de São Paulo), Elaine Mickely e César Filho, Helinho Calfat, Carla Vilhena e Nathalia Guimarães.

Foto: Victor Rocha Foto: Victor Rocha

A noite teve momentos de emoção e beleza, com um jantar seguido por apresentações musicais. O cantor CaJunior abriu a programação musical e emocionou o público com a canção “Ninguém Explica Deus”, acompanhada por quatro pianistas do grupo Pianíssimo Quarteto Misiuk. Em seguida, a cantora Lari Furtado subiu ao palco, dando continuidade ao clima de celebração.

Em um dos momentos mais tocantes da noite, Elaine Mickely e César Filho fizeram um discurso carinhoso e conduziram uma oração em homenagem ao aniversariante, exaltando sua trajetória, sua fé e sua dedicação ao universo dos eventos. A noite inesquecível reforçou a marca de Junior Donatto como um dos nomes mais queridos e respeitados do setor, reunindo luxo, afeto e excelência em cada detalhe da celebração. Veja fotos dos convidados:

Sonia Abrão. Foto: Luprézia

Adryana Ribeiro. Foto: Luprézia

Da esquerda para direita: Daniela Albuquerque, Junior Doantto e Amílcare Dallevo. Foto: Luprézia

Elaine Mickely e César Filho. Foto: Luprézia

Amanda Françozo. Foto: Luprézia

Tati Minerato. Foto: Luprézia

Jakelyne Oliveira e Mariano. Foto: Luprézia

Sylvia Design. Foto: Luprézia

Kamilla Salgado e Eliezer. Foto: Luprézia

Andressa Ganacin e Nasser. Foto: Luprézia

Alessandra Scatena. Foto: Luprézia

Carla Vilhena. Foto: Luprézia

Natália Guimarães. Foto: Luprézia