Anitta explica relação de negócios com ex-BBB e revela: “eu não sou empresária da Juliette”

Ao sair do BBB, Juliette ficou hospedada na casa de Anitta no Rio de Janeiro-RJ

A relação de Anitta e Juliette começou antes mesmo da saída da ex-BBB da casa mais vigiada do Brasil. Sem mesmo que a nordestina soubesse, a cantora já estava em contato com a equipe de Juliette pelas redes sociais. A união dela nos negócios fez com que muitas pessoas imaginassem que Anitta estaria empresariando a nova milionária, mas a “girl from Rio” negou.

Anitta relembrou momentos desde o início da carreira no PodCats



Em entrevista ao PodCats, de Virgínia e Camila Loures, Anitta explicou melhor sobre a relação de negócios que tem com Juliette. Ela disse que uma das pessoas responsáveis pelas redes sociais da ex-BBB enquanto ela estava na casa, a chamou no privado dizendo que a nordestina já tinha recebido alguns convites de agências, mas que eles não sabiam o que era melhor para carreira da vencedora do programa.

Juliette e a família ficaram hospedados na casa de Anitta após o BBB



Anitta tem uma empresa, mas disse que desde o início topou ajudar a equipe de Juliette, mesmo se eles não quisessem fechar negócios com ela. “Eu faço isso para muito dos meus amigos, cantores, atores. Eu tenho prazer de fazer isso, às vezes leio contrato para alguém. Eu gosto porque quando comecei, eu ficava desesperada para ter uma luz. Eu ficava quebrando a cara o tempo inteiro e se eu puder fazer alguém não passar por isso, para mim está ótimo”, disse a cantora carioca.

Anitta e Juliette viraram grandes amigas e confiam muito no trabalho uma da outra



Com o passar das semanas, a equipe de Juliette foi estreitando laços com Anitta, até que Juliette saiu do confinamento. Eles decidiram em conjunto fazer uma parceria com a empresa da “girl from rio”.



“Eu não sou empresária da Juliette, ela cuida da vida dela. A gente tem uma parceria bem bacana com a minha empresa e a equipe dela. A gente fez uma junção, mas eu não sou a empresária. Ela quer cuidar da vida dela, mas a gente a assessora nos caminhos. Ela tem toda a autonomia dela! Eu faço mais parte das reuniões estratégicas, ela confia muito em mim em questões de carreira e musical”, esclareceu Anitta.