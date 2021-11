Anitta e Pabllo Vittar lideram as indicações ao Prêmio POP Mais 2021; veja lista

Anitta e Pabllo Vittar lideram as indicações, concorrendo cada uma em 7 categorias, seguida de Luísa Sonza (5) e Manu Gavassi (4)

Foram divulgados os indicados à 4ª edição do Prêmio POP Mais. A premiação elenca os destaques da música, TV e internet no último ano, distribuídas em 20 categorias. Como novidade, a organização trouxe este ano a categoria “Melhor Participante de Reality”.



As musas estão entre os destaques do prêmio

A votação abre, exclusivamente pelo site oficial, a partir desta quinta-feira (25) até às 23h59 do dia 5 de dezembro. Apenas a categoria “Influencer” poderá ser votada via hashtag no Twitter. Os vencedores serão divulgados no dia 10 de dezembro, às 15h.



Anitta e Pabllo Vittar lideram as indicações, concorrendo cada uma em 7 categorias, seguida de Luísa Sonza (5) e Manu Gavassi (4).



Manu Gavassi e Luisa Sonza também estão entre o top indicações

Veja a lista completa de indicados ao Prêmio POP Mais 2021:

MÚSICA

Melhor Fandom

Anitters

Sonzers

Cactos (Juliette)

Joelma

Prinaticos (Priscilla Alcantara)

Gavassiers (Manu Gavassi)

2.Artista Revelação masculino

João Gomes

Zé Vaqueiro

Lucas Pretti

João Mar

DFONNSO

MC Maha

3.Artista revelação feminino

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Tília

Cammie

Mariah Nala

Agnes Nunes

Juliette

Izzy La Reina

4.Melhor Videoclipe

Girl From Rio – Anitta

Quer Voar – Matuê

Nem Um Pouquinho – Duda Beat feat. Trevo

Guetto – IZA

A Queda – Gloria Groove

Coringa – Jão

5.Melhor colaboração

Modo Turbo – Luisa Sonza, Pabllo Vittar, Anitta

Fala Mal de Mim – Pedro Sampaio, Daniel Caon, Wesley Safadão

Deixa de Onda – Dennis, Ludmilla e Xamã

Presente do Céu – Thiaguinho e Gloria Groove

Te Deixo Crazy – Thiago Pantaleão e Danny Bond

Mds – Kawe e MC Lele JP

6.Hit Internacional

good 4 u – Olivia Rodrigo

MONTERO (Call Me By Your Name) – Lil Nas X

Butter – BTS

Easy On me – Adele

Kiss Me More – Doja Cat feat. SZA

Stay – The Kid LAROI & Justin Bieber

7.Melhor Artista Feminino

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Duda Beat

Anitta

Ludmilla

Manu Gavassi

Luísa Sonza

Priscilla Alcantara

8.Melhor Artista Masculino

Jão

Matuê

Pabllo Vittar

Luan Santana

Gloria Groove

MC Don Juan

9.Música do Ano

Dilúvio – Karol Conká

Girl From Rio – Anitta

Gueto – IZA

Amor Pirata – Jão

penhasco – Luísa Sonza

Bang Bang – Pabllo Vittar

10.Álbum do ano

Bem-vindo ao clube – DAY

Pirata – Jão

Ojunifé – Majur

Doce 22 – Luísa Sonza

Te Amo Lá Fora – Duda Beat

Batidão Tropical – Pabllo Vittar

11.Explosão latina

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Kenia OS

Camilo

Karol G

Bad Bunny

Becky G

Rauw Alejandro

12.Melhor Grupo/Duo

MTK

Audax

Carol & Vitória

Eu, Trovador

KATZ

Noisy

13.Aposta

Marina Sena

Nina Fernandes

Spencer Sutherland

Jotta A

Jô

MABBI

14.Hit Nacional

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Triste com T – Pabllo Vittar

MORENA – Luan Santana

Quer Voar – Matuê

Batom de Cereja – Israel & Rodolffo

Tipo Gin – Kevin O Chris

Meu Pedaço de Pecado – João Gomes

15.Performance

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Luísa Sonza

Pabllo Vittar

Manu Gavassi

Ludmilla

Anitta

Joelma

INTERNET e TV

16.Top Social

Juliette

Luan Santana

Anitta

Gabi Martins

Pabllo Vittar

Manu Gavassi

17.Melhor participante de reality

Juliette Freire – BBB21

Dayane Mello – A Fazenda 13

Bil Araújo – BBB21, A Fazenda 13, No Limite

Sarah Andrade – BBB21

Karol Conká – BBB21

Gil do Vigor – BBB21

18.Tiktoker

Virgínia Fonseca

Gkay

Larissa Manoela

Lara Silva

Ruivinha de Marte

Kabraw

Influencer

Juliette #PremioPopMaisJuliette

Tatá Werneck #PremioPopMaisTata

Camilla de Lucas #PremioPopMaisCamilladeLucas

Andressah Catty #PremioPopMaisAndressahCatty

Ismael Carvalho #PremioPopMaisIsmael

Wanderlan Nascimento #PremioPopMaisWanderlan

Youtuber