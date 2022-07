Angélica e Thales Bretas aderem campanha sobre hemofilia

A apresentadora Angélica e o médico dermatologista Thales Bretas, aderiram à campanha Inovar Sempre é Preciso, da Roche, para conscientização sobre a hemofilia, doença grave que atinge cerca de 13 mil pacientes no Brasil.

Thales Bretas aderiu à campanha Inovar Sempre é Preciso, da Roche

Angélica e Thales vestiram a camiseta da iniciativa e publicaram, em seus perfis no Instagram, vídeo-relatos narrados em primeira pessoa com histórias de cuidadores de pacientes de crianças com a doença.

Angélica com camiseta da nova campanha Roche sobre hemofilia

A ação espera evidenciar os desafios e impactos da doença, não só para os pacientes, mas também para suas famílias e cuidadores, trazendo ainda mais visibilidade para essa comunidade.