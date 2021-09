A decoradora de festas que trabalhou para Hebe Camargo e Beyoncé

Andrea Guimarães passou de nutricionista a rainha das festas das celebridades

O nome Andrea Guimarães não é apenas conhecido na área de decoração de festas, como também é referência no mundo inteiro. A empresária já trabalhou com diversas celebridades, como Hebe Camargo, Sasha Meneghel e até a Beyoncé. Hoje, ela colhe os frutos de 25 anos de muita experiência e trabalho caprichoso.



Antes de abrir a empresa de decoração, Andrea não imaginava em seguir a carreira de design como uma profissão. Ela era formada em Nutrição e trabalhava na Seleção Brasileira de Voleibol Masculino, mas tudo mudou quando engravidou. “Eu falo que o meu mundo floriu. Eu sempre fui muito perfeccionista, detalhista. Então, eu acho que isso ficou mais aflorado na minha gravidez”, relembrou. O lado decoradora de Guimarães começou a falar mais alto logo na maternidade, quando ela mesma preparou uma decoração totalmente diferente do que as pessoas costumavam ver.

A empresária cria cenários mágicos de acordo com o tema de cada cliente



Ao começar a preparar a festa de 1 ano do filho, a empresária se deparou com poucas coisas que a agradavam, por isso ela decidiu fazer a decoração da festa. Andrea foi para os Estados Unidos e comprou os itens de decoração na Disney, e o resultado foi um sucesso total entre os convidados.

Andrea realiza eventos em todo Brasil e no exterior

“Depois várias amigas começaram a pedir para eu fazer a festa, mas só para ajudar. Eu nunca imaginei largar minha profissão para virar decoradora, mas aos poucos fui largando e depois de um tempo eu vi que tinha muito mais prazer em fazer as festas do que voltar para o consultório”.



Como ela mesma diz, Andrea é detalhista e perfeccionista, além de ter um ótimo gosto para fazer as combinações certeiras e entregar uma festa dos sonhos. “Eu falo que eu dou o que Deus me deu. Eu tenho criatividade, então sei criar de peças soltas, fazer uma cenografia linda, fazer uma um mundo lúdico para as crianças. Quando você ama o que você faz, acaba florindo muito mais, despertando em você um lado de se destacar profissionalmente”. Nos 25 anos de carreira, ela já fez a festa de aniversário da Hebe Camargo na Disney, da filha do Tom Cavalcante, da Sasha Meneghel, o camarim da Beyoncé, além de várias outras celebridades.

A virada de chave da decorada foi quando ela começou a ajudar na decoração das festas de algumas amigas



Com tantos sonhos já realizados, Andrea ainda tem muitos pela frente. Ela contou que está fazendo eventos fora do Brasil, serviços de RP e revelou ainda que um dos planos para um futuro próximo é ter um programa de televisão.