Amor e Talento: casais dominam Chef Decor 2024

Casais são os grandes vencedores do Chef Decor 2024. Na sétima edição do evento, que une gastronomia e design, dois casais se destacaram: Fabricio Rodrigues e Gi Rigo, e Ludmila Manita e Wilson Pissolato. Fabricio e Gi venceram na categoria Melhor Sabor, enquanto Ludmila e Wilson levaram os prêmios de Melhor Conceito Criativo e Melhor Decor.

O evento, realizado no Tetto Rooftop Lounge em São Paulo no dia 13 de junho e patrocinado pela Ornare, reuniu participantes, parceiros e um seleto grupo de convidados. Desde 2017, o Chef Decor revela talentos gastronômicos entre arquitetos e designers de interiores, promovendo cardápios memoráveis e grandes histórias. Este ano, com o tema Happy Hour, o evento inovou ao incluir um drink autoral e uma playlist como critérios de votação.

Ludmila Manita e sous chef Wilson Pissolato e o prêmio de Melhor conceito criativo e melhor decor

Fabricio Rodrigues e Gi Rigo encantaram os jurados com um menu de quatro tempos. A “primeira bocada” foi um Tartare de Wagyu, seguida por bolinho de costela com geléia de pimenta e goiaba. O prato principal, um mini arroz de cebola cheio de texturas, foi finalizado com um clássico tiramisù. O Fresh Drink, criação do casal, complementou a experiência. “Sempre fui um apreciador de gastronomia, mas produzir estes sabores e sensações é uma estrada bem diferente e interessante”, comentou Fabricio.

Ludmila Manita e Wilson Pissolato focaram na memória afetiva com um contexto emocional da culinária “pé na horta”. O Tartare Tropical e o Vellouté de abóbora com boursin de chèvre e chips da horta foram as entradas. O prato principal foi risoto com ragu de costela e crispy de ora-pro-nóbis, finalizado com sorvete de manjericão com merengue e frutas vermelhas. O Gin com Pitaya foi o drink autoral da dupla. “Servimos tudo o que a natureza traz para a gente. Tivemos percalços, mas a experiência foi gratificante”, garantiu Ludmila.

O evento foi avaliado em critérios como tempo, técnica, sabor, conceito, harmonia entre os pratos, mesa posta, empratamento, música e drink autoral. O troféu foi assinado pela arquiteta e artista plástica Cris Sagarra. Todos os jantares foram orientados pelo Chef Emerson Donadon, da Amaô Gastronomia. O júri técnico contou com Rosa Jannini, Carol Mezzalira, e Rita Diniz, designer de interiores e expert em mesa posta.

Melhor sabor; Fabricio Rodrigues e sous chef Gi Rigo Fotos: Divulgação

O Chef Decor 2024 foi lançado no dia 6 de maio e os jantares ocorreram nos dias 13, 20 e 27 de maio e 3 de junho, apresentando o talento de arquitetos e designers como Ludmila Manita, Erica Bragion, Bia Ferrari e Fabricio Rodrigues. A indicação dos profissionais foi feita por colegas de profissão e formadores de opinião do segmento de arquitetura.

A edição deste ano do Chef Decor reafirmou a importância da sinergia entre parceiros de vida na criação de experiências gastronômicas únicas, destacando a união de talento e criatividade como chave para o sucesso.