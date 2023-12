Ambev encerra mais uma edição do seu programa de aceleração de lideranças negras e amplia oportunidades para colaboradores

Programa de aceleração impacta 90 colaboradores, ampliando oportunidades e promovendo desenvolvimento

Após cinco meses de intensa jornada, a Ambev conclui com êxito a segunda edição do seu programa inovador, Dàgbá – Líderes do Futuro. O projeto, focado no desenvolvimento de lideranças negras, atingiu a marca de 90 participantes, representando um aumento significativo de 25% em relação à primeira turma.

Lançado em 2022, o Dàgbá reafirma os valores da Ambev, destacando-se pela colaboração, escuta ativa e visão de longo prazo. A iniciativa vai além do tradicional, abordando áreas como antropologia, design e o crucial desenvolvimento de soft skills.

Durante a jornada, os participantes vivenciaram um ambiente centrado na pessoa negra, promovendo um sentimento genuíno de pertencimento. A visibilidade gerada propiciou oportunidades diversas de atuação em projetos estratégicos da companhia, reforçando o compromisso da Ambev com a diversidade.

A Ambev contou, mais uma vez, com o apoio estratégico da Kyvo Design, uma consultoria global de inovação. A parceria tem sido fundamental para o sucesso do programa, agregando expertise e auxiliando na realização das atividades promovidas.

Assim, a Ambev reforça seu comprometimento com a inclusão produtiva, buscando não apenas formar líderes, mas transformar vidas e ampliar horizontes. O encerramento da segunda turma do Dàgbá – Líderes do Futuro é mais um marco na trajetória de impacto positivo da companhia, que segue promovendo mudanças significativas na construção de um ambiente empresarial mais diverso e inclusivo.