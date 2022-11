Amazon Music aumenta os benefícios de clientes Prime que passam a ter 100 milhões de músicas no modo aleatório sem custo adicional na assinatura

Membros terão um catálogo completo de músicas e os melhores podcasts sem anúncios

O Amazon Music expande hoje sua oferta para membros Prime, trazendo um catálogo completo de 100 milhões de músicas e os melhores podcasts sem anúncios e sem custo adicional a sua assinatura. Com isso, os membros Prime podem ouvir qualquer artista, álbum ou playlist no modo aleatório, além de acessar uma seleção de Playlists com acesso total quando e onde quiser.

Os membros Prime também podem acessar o maior catálogo dos melhores podcasts sem anúncios, incluindo os programas Exclusivos Amazon como MrBallen Podcast: Strange, Dark & Mysterious Stories, que estreia globalmente no Amazon Music hoje. Os membros Prime podem baixar o app do Amazon Music aqui. https://www.amazon.com.br/music

“Quando o Amazon Music foi lançado para membros Prime, oferecemos um catálogo sem anúncios de 2 milhões de músicas, que era completamente inédito para streamings de áudio na época”, disse Steve Boom, vice-presidente do Amazon Music.

“Continuamos a inovar em nome de nossos clientes e a trazer ainda mais entretenimento para os membros Prime, além da conveniência e do valor agregado que eles já desfrutam. Mal podemos esperar para que os membros Prime experimentem não apenas um catálogo expandido de músicas, mas também a maior seleção dos melhores podcasts sem anúncios em qualquer lugar e sem nenhum custo adicional para sua assinatura”, completa Boom.

Uma nova experiência musical para membros Prime

A partir de agora, os membros Prime terão acesso a ainda mais músicas, com um catálogo expandido de mais de 100 milhões de músicas, em vez de 2 milhões, totalmente sem anúncios.

Descubra novas músicas e podcasts baseados no seu gosto

Os membros Prime podem descobrir novas músicas e podcasts baseados no seu gosto; reproduzir qualquer artista, álbum ou playlist do catálogo no modo aleatório; ouvir uma coleção de Playlists acesso total adaptadas às suas preferências personalizadas a qualquer hora e de qualquer lugar e baixá-las para ouvir offline. Os membros Prime também podem experimentar o Amazon Music Unlimited para desfrutar de álbuns, playlists e mais de 100 milhões de músicas da maneira que quiserem em qualidade HD e Ultra HD, além de um catálogo crescente de músicas em áudio espacial. Saiba mais aqui. https://www.amazonmusic.com