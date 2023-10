Alta taxa de falência ameaça micro e pequenas empresas: 20% encerram atividades em 5 anos

Palestra da Vendas Exponenciais, nesta terça, às 14h, na Feira do Empreendedor, traz os principais desafios comerciais das PMEs, além de 10 elementos para estratégias de negócios práticas e assertivas

Um cenário preocupante assola o universo das micro e pequenas empresas (PMEs) no Brasil. De acordo com a pesquisa “Sobrevivência de Empresas” do SEBRAE, aproximadamente 20% delas encerram suas atividades em apenas cinco anos. Os principais vilões desse triste desfecho são a falta de preparo e conhecimento em estratégias de vendas.

Mônica Lobenschuss, especialista e CEO da consultoria Vendas Exponenciais, destaca que empreender no país é um desafio complexo, muitas vezes negligenciado. “Muitas pessoas empreendem por vocação em uma área ou até porque estão sem emprego, mas ninguém estuda para ser empresário e ser um gestor de alta performance”, afirma.

A pesquisa apontou que as microempresas apresentam uma taxa de falência de 21,6%, enquanto as de pequeno porte têm uma taxa de 17%. Esses números alarmantes refletem a necessidade urgente de um aprimoramento na preparação e no desenvolvimento de estratégias de vendas eficazes.

As estatísticas indicam que os setores mais afetados por esse problema são o comércio, com uma taxa de falência de 30,2%, seguido pela indústria da transformação, com 27,3%, e os serviços, com 26,6%.

Mônica Lobenschuss ressalta a importância de preencher a lacuna entre a teoria ensinada em cursos e a realidade do empreendedorismo. Ela compartilha sua própria trajetória, na qual precisou customizar conhecimentos para o cotidiano empreendedor, testar, ajustar e aprimorar suas estratégias. “A dificuldade em vender e obter resultados consistentes e crescentes é imensa nas PMEs”, acrescenta.

No Brasil, os pequenos negócios têm um impacto significativo na economia, sendo responsáveis por 27% do Produto Interno Bruto (PIB), 52% dos empregos com carteira assinada e 40% dos salários pagos. São quase 9 milhões de micro e pequenas empresas que desempenham um papel vital no crescimento econômico do país.

Para ajudar a mudar esse cenário preocupante, a Feira do Empreendedor do SEBRAE 2023 traz uma palestra imperdível. Mônica Lobenschuss, CEO da Vendas Exponenciais, abordará as “Estratégias de Negócios para Vendas Exponenciais”. O evento acontecerá no dia 17 de outubro, às 14h, na Arena do Conhecimento, palco Projetar.

Lobenschuss promete revelar os 10 elementos que mais impactam os resultados comerciais das empresas e ensinar como utilizá-los para criar estratégias de negócios que impulsionem as vendas. Sua vasta experiência como empresária, colunista, palestrante e consultora a credenciam como uma fonte valiosa de conhecimento para os empreendedores em busca de sucesso.

Não perca a oportunidade de aprender com quem já conquistou milhões em vendas e conhece a fundo as dinâmicas do mercado. A palestra de Mônica Lobenschuss é uma chance única para os empreendedores se prepararem e desenvolverem estratégias eficazes para garantir a sobrevivência e o crescimento de seus negócios. Afinal, o sucesso das micro e pequenas empresas é essencial para o progresso econômico do país.