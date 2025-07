Alma Djem e Roberta Campos unem reggae e MPB em nova versão de “Rouxinóis”

A banda Alma Djem acaba de lançar uma nova versão de “Rouxinóis”, faixa-destaque do EP ‘Paraíso’, quarta parte do projeto Acústico em São Paulo. Com uma sonoridade que mistura o reggae suave da banda à melodia delicada da MPB, a faixa ganha ainda mais brilho com a participação especial da cantora Roberta Campos, uma das vozes mais marcantes da música brasileira contemporânea.

“Rouxinóis” é uma balada romântica, composta por Marcelo Mira, vocalista da banda, em parceria com os compositores Rodrigo Leite e Cauique, autores de sucessos como Pé na Areia (Diogo Nogueira) e Falta Você (Thiaguinho). A música é uma declaração de amor em forma de reggae melódico, com versos que falam da beleza e da alegria que o outro traz à vida, envoltos por uma atmosfera leve e apaixonante.

“Essa música tem um clima muito especial. É um reggae romântico com alma de MPB. A letra e a melodia nasceram de maneira muito natural, e sabíamos que precisava de uma voz feminina sensível para trazer ainda mais emoção. A Roberta Campos foi a escolha perfeita”, conta Marcelo Mira.

A colaboração com Roberta Campos era um sonho antigo da banda, que ganhou forma com o amadurecimento do projeto Acústico em São Paulo. A relação de afinidade começou anos atrás, quando o baixista Pit de Souza chegou a tocar na banda de Roberta. Desde então, a vontade de gravar juntos só aumentava.

“Nós sempre fomos muito fãs da Roberta. Quando começamos a pensar nas participações do Acústico, o nome dela foi unanimidade. Ela recebeu o convite com muito carinho e aceitou prontamente. ‘Rouxinóis’ ficou linda na voz dela e com certeza tanto os fãs do Alma Djem quanto os dela vão se emocionar com essa conexão”, completa Mira.

Roberta Campos falou sobre a admiração pela banda e a escolha da música. “Eu sempre fui muito fã da banda Alma Djem e receber o convite para participar de um momento tão importante da carreira deles, me deixou lisonjeada. Ainda mais cantando ‘Rouxinóis’, essa canção linda que tanto me identifico. Não vejo a hora que todos possam ouvi-la.”

O EP ‘Paraíso’ reforça essa mistura entre reggae e MPB que tem marcado a nova fase da banda. Além de “Rouxinóis”, o trabalho conta com participações especiais de outros nomes como Filipe Toca, ampliando os diálogos musicais do grupo.

“Rouxinóis” chega acompanhado de um videoclipe com atmosfera intimista entre os cantores, traduzindo em imagem toda a delicadeza dessa canção que promete tocar corações. O EP ‘Paraíso’, quarta parte do projeto “Acústico em São Paulo”, estará disponível nas plataformas digitais nesta sexta-feira (4).

O projeto ‘Acústico em São Paulo’ é uma mistura de sonoridades, instrumentos e ritmos. (Divulgação)

O projeto ‘Acústico em São Paulo’

Gravado na capital paulistana em julho de 2024, o repertório do show contou com 31 canções em um formato que a banda sempre sonhou em fazer. Mais do que especial, o espetáculo contou com amigos de longa data para comemorar mais do que nunca. Entre os convidados estavam a banda Maneva, Vitor Kley, Falamansa, Atitude 67, Roberta Campos, Maskavo, Fábio Brazza, Adão Negro, Macucos eChimarruts.

O show trouxe como destaque as músicas escritas pelo vocalista do Alma Djem, Marcelo Mira, co-autor de hits de artistas consagrados como Ricky Martin, Claudia Leitte, Wanessa Camargo e Jorge & Mateus.

A direção de vídeo é de Rodrigo Pysi, um dos maiores diretores de videoclipes da atualidade e um velho parceiro de gravações com o Alma Djem. Pysi também já assinou trabalhos com Maneva, Sérgio Britto (Titãs), Planta & Raiz, Patrícia Marx, Badi Assad, entre outros.

A produção musical do DVD é de Juninho Sarpa. Conhecido no meio sertanejo, trabalhou com nomes como Paula Fernandes, Marcos & Belutti e João Neto & Frederico. Além disso, é líder da banda de reggae Patuáh, de Campinas, e produtor de bandas de reggae do interior de São Paulo há mais de 20 anos.

“Foi um ano intenso de produção musical, arranjos, escolha de repertório com o Sarpa, mistura de sonoridades, instrumentos, ritmos e levadas. E o resultado ficou incrível. Uma mistura de reggae com reggaeton, samba, rap, MPB, forró, pop… ficou incrível. Na parte visual, um cenário especial do mestre Zé Carratu trouxe elementos africanos e urbanos misturados, lembrando essa mistura que é São Paulo. Com isso, provamos que é possível, sim, gravar um álbum acústico de reggae na cidade mais cosmopolita e agitada da América Latina”, conta Marcelo Mira.