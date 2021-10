“Toda vez que eu vejo o vídeo da Leandra Leal eu me culpo cada vez mais pelo Bolsonaro”, diz Alexandre Frota

Alexandre Frota, atual deputado federal contou a Rafinha Bastos sobre a polêmica do vídeo de Leandra Leal

Como todos sabem, Alexandre Frota coleciona polêmicas ao longo de sua carreira, seja na área do entretenimento, seja na política. O deputado federal é conhecido por sempre falar o que pensa.

Rafinha perguntou a Frota qual era o objetivo dele com a entrada para a política brasileira e ele respondeu dizendo que tinha a vontade de participar de algum movimento, devido a todo o cenário político e de manifestações que ganharam força no governo Dilma. Com isso, Frota criou seu próprio movimento: Movimento Contra Corrupção.

Alexandre Frota diz que hoje se identifica com o vídeo postado pela atriz global Leandra Leal em que ela fala que as pessoas já sabiam que Jair Bolsonaro era machista e homofóbico. Frota ainda ressalta: “Eu estava cego na campanha”.

Frota conta que Bolsonaro pediu sua expulsão do PSL e ele se sentiu descartado no momento que o candidato tomou posse de seu cargo como presidente.

O bate papo de Frota e Rafinha está disponível no Youtube.