Além da representatividade: Esdras de Lúcia comenta o trabalho antirracista voltado à diversidade desempenhado pela Relative

Filho do matogrossense José Nunes e da baiana Lúcia Maria, Esdras de Lúcia iniciou sua trajetória artística na música, no coro da igreja que ele e sua família frequentavam em São Paulo. Hoje, além de cantor, Esdras também é ator, apresentador, digital influencer, chef de cozinha e, recentemente, resolveu empreender ao lançar a empresa Relative.

Mesmo com carreiras aparentemente diferentes, para Esdras, todas as suas facetas se entrelaçam de alguma forma e somam ao seu propósito. Em suas palavras, essa multiplicidade de fazeres é muito presente no desenvolvimento dos povos de origem afroindígena. “Nos ensinam na escola que somos filhos da escravidão, sem contar a história dos nossos povos antes disso. Acredito que essa multiplicidade de fazeres vem como fator preponderante na ressignificação da nossa relação com a sociedade atual”, contextualiza.

Além de considerar também essa multiplicidade, um comportamento muito comum dentro da sua própria família. “Minha mãe sempre foi multi, assim como meu pai. Ambos trabalharam ajudando os pais desde crianças na roça, plantando, colhendo, lavando, passando roupas, cozinhando e ajudando na criação dos irmãos mais novos. Mais tarde, já na minha casa em Itaquera, minha mãe além de trabalhar fora, como encarregada de limpeza na região central, sempre teve um espírito empreendedor. Era manicure e pedicure, cabelereira, vendia produtos de limpeza. Meu pai, depois de trabalhar como soldador e mestre de obras na construção da linha azul do metrô em SP no final dos anos 60 trabalhou como bombeiro”, detalha.

A Relative se prepara pra chegar ao mercado e é mais do que uma aposta empresarial para Esdras de Lúcia. É, também, uma somatória de toda a sua história e trabalho desempenhado contra a tentativa de invisibilização da história dos povos de origem afroindígena.

Esdras conta que a ideia de criar a empresa surgiu após prestar uma consultoria antirracista para uma empresária do ramo educacional. “Ao interagir com questões relacionadas à literatura de letramento racial, percebi várias lacunas. Se meu trabalho através da Relative, seja como editora, produtora, consultoria ou agência publicitária, conseguir fazer com que jovens não se sintam como eu me senti na infância e na adolescência, eu já considero um ganho e um grande diferencial”, almeja.

Esdras afirma que sua primeira ação enquanto empresário que preza o resgate da cultura afroindígena se dá através não só da doação de livros de letramento racial para jovens e adultos e contribuição com projetos de alfabetização da terceira idade do recôncavo baiano, mas também através da sua colaboração voluntária com o projeto escrevivências ancestrais de reflorestamento, com o professor Cláudio Orlando da Universidade Federal do Recôncavo Baiano (UFRB) que colabora com a preservação do meio ambiente. “Plantando baobás nos terreiros baianos, a cada árvore que simboliza o conhecimento que plantamos, doações de livros e oficinas culturais serão desenvolvidas nesses espaços. É a minha parcela de responsabilidade iniciar esse processo de reparação em relação à minha ancestralidade, reconhecendo as minhas raízes”, pontua.

Em paralelo, a empresa Relative Produções também oferece ao mercado, além das consultorias, agência de publicidade que visa trabalhar com influencers e social media, desenvolvimento de estratégias de marketing voltados à uma perspectiva antirracista.

Além de estar no processo de desenvolvimento de um selo literário, que tem como objetivo trabalhar com o lançamentos de títulos de educação antirracista, também visa trazer traduções de escritores africanos ainda inéditos no Brasil.

Para acompanhar o trabalho de Esdras de Lúcia, você pode acompanhar suas redes sociais oficiais e o site.