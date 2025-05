Alcoa e Simpress neutralizam 715 toneladas de CO₂ e plantam 1.759 árvores com projeto de TI sustentável

A Simpress, empresa pioneira em outsourcing (venda, locação e gestão) de equipamentos de TI (PCs, notebooks, tablets, smartphones, coletores de dados e impressoras) e líder do setor no país, e a Alcoa (referência global em produção de alumínio), uniram forças em uma iniciativa inédita para o setor de siderurgia: neutralizar as emissões de carbono geradas por mais de 8 mil dispositivos, entre desktops, notebooks, monitores e impressoras. Entre julho de 2024 a março de 2025, a ação compensou 715 toneladas de CO₂ por meio do plantio de 1.759 árvores.

A iniciativa já resultou no plantio de 1.759 árvores e a meta é chegar a 5 mil árvores reflorestadas nos próximos três anos. (Divulgação)

A iniciativa faz parte do programa Carbon Neutral, desenvolvido pela Simpress, que calcula e compensa mensalmente o consumo de energia elétrica dos equipamentos locados pelos clientes. Durante o período, as duas empresas colaboraram para reduzir o impacto ambiental gerado pelos milhares de dispositivos da Simpress espalhados por toda a operação da Alcoa. Com a continuação do programa, a expectativa é que o projeto refloreste mais de 5 mil árvores ao longo dos próximos três anos.

“Essa parceria se conecta diretamente à nossa estratégia de avançar em economia circular e ampliar a reciclagem dentro da operação da Alcoa. O uso consciente da tecnologia, aliado à colaboração com parceiros como a Simpress, fortalece nosso compromisso com soluções sustentáveis e regionais”, diz Renata Maniero, CIO da Alcoa.

Economia circular na prática

Além da compensação de carbono, a parceria também envolve o descarte ecologicamente correto de toners do parque de impressoras da Alcoa. Nos últimos dois anos, foram recicladas 6 toneladas de plástico e pó de toner em três unidades da empresa no Brasil — Poços de Caldas (MG), Alumar (MA) e Juruti (PA). Desse total, 97% foram reaproveitados na fabricação de novos componentes, como peças plásticas e até material para pavimentação asfáltica. O descarte é realizado em conformidade com as normas ISO 9001 e ISO 14001 e integra um modelo de outsourcing que elimina estoques desnecessários e melhora o controle sobre insumos e suprimentos.

“Em muitos negócios, a área de TI ainda é percebida como um desafio para as metas de sustentabilidade. Com o Carbon Neutral, o descarte ecológico do toner e outras diversas iniciativas com esse foco, queremos mudar essa lógica e mostrar que é possível operar com responsabilidade ambiental também nesse segmento. A adesão da Alcoa mostra como grandes indústrias estão levando essa pauta a sério”, afirma Georgia Rivellino, diretora de Marketing e Produtos da Simpress.

A Simpress é a primeira empresa de outsourcing de equipamentos de TI a neutralizar o carbono emitido pelo consumo energético dos dispositivos locados pelos clientes. Cerca de 1,7 mil contratos da Simpress incluem atualmente neutralização de CO2. Os clientes que aderem ao Carbon Neutral recebem certificado do Green Carbon com chave de validação e selo digital FSC (Forest Stewardship Council), além de laudo técnico de sequestro de gás carbônico. O compromisso da Simpress é, até 2030, estar com 100% da base instalada neutralizada. Entre março de 2023 e janeiro de 2025, o Carbon Neutral compensou 20,8 toneladas de CO2 e reflorestou 32,5 mil árvores.

O projeto é feito em parceria com a empresa catarinense de tecnologia ambiental NDD Tech. A Simpress faz o cálculo do consumo de energia elétrica de cada equipamento contratado por mês e, então, o reflorestamento proporcional de árvores é realizado em uma área de dois mil hectares, na serra catarinense.

“A rápida adesão aos nossos programas com foco na sustentabilidade mostra que as áreas de tecnologia também estão comprometidas com políticas de ESG. Nosso modelo de outsourcing sustentável une performance, economia e impacto ambiental positivo, promovendo a circularidade e o descarte responsável dos equipamentos”, conclui Georgia Rivellino.

Sobre a Simpress

Fundada em 2001, a Simpress, líder em outsourcing de equipamentos de TI no Brasil, une locação, venda e gestão de PCs, smartphones, tablets, impressoras e coletores de dados. A companhia, que faz parte do Grupo HP, conta com mais de 2,4 mil funcionários, 16 filiais nas principais cidades e faz a gestão de mais de 700 mil equipamentos para 2,8 mil clientes atendidos pelo país, como Cobasi, Yamaha, Hermes Pardini, Dasa, Harald e Havan. A Simpress é a primeira empresa no seu segmento a oferecer a neutralização do carbono emitido pelo consumo de energia elétrica dos equipamentos utilizados pelos seus clientes. De hardware a serviços, a Simpress oferece mais eficiência, economia, flexibilidade e produtividade aos seus clientes.