Alceu Valença é o ganhador da 6ª edição do Prêmio UBC 2022

Prêmio UBC celebra obra do músico pernambucano e a honraria será entregue em cerimônia com homenagens a Alceu e apresentações de grandes artistas no dia 08 de novembro, no Rio de Janeiro

“Tu vens, tu vens, Eu já escuto os teus sinais”. Os versos imortais de Alceu Valença darão o tom da homenagem a um dos maiores artistas brasileiros. A União Brasileira dos Compositores (UBC) realizará a sexta edição do Prêmio UBC, em uma cerimônia repleta de surpresas para Alceu.

Autor de mais de 300 canções registradas, Alceu receberá o Prêmio do Compositor Brasileiro, dia 08 de novembro, em cerimônia na sede da entidade, no Rio de Janeiro.

“Recebo com muita alegria a homenagem da União Brasileira dos Compositores. É um prêmio que estendo aos cantadores, aboiadores, versejadores e violeiros do Brasil profundo, que constituem a matéria prima da minha música. O que faço muitas vezes é ligar essas referências na tomada, aquilo que Luiz Gonzaga definiu como uma banda de pífanos elétrica. Primeiro sou são bentense, depois pernambucano, brasileiro e cidadão do mundo. É este o reconhecimento que a UBC confere a mim e todo o manancial de identidade que minha obra traduz”, declara Alceu Valença.

Marcelo Castello Branco, CEO da UBC, enumera algumas das muitas características marcantes do artista. “Alceu é autor visionário, revolucionário nato, doce. Sua música tem a luminosidade de muitos Brasis , é itinerante na sua genialidade aparentemente simples mas generosa. Não à toa, continua cativando novas gerações e públicos. Estamos honrados de contar com Alceu no Prêmio UBC , em sua sexta edição“, afirma.

Paulo Sérgio Valle, diretor presidente da UBC, faz coro: “Alceu Valença é um dos artistas mais importantes da música brasileira. A União Brasileira de Compositores tem orgulho de conferir a este grande artista o seu anual ‘Prêmio UBC’ ”, complementa o autor de mais mil composições e centenas de hits como “Evidências”, “Samba de Verão”, “Essa tal liberdade” e “Se eu não te amasse tanto assim”.

Aos 76 anos, Alceu preserva na poesia de cada verso e na energia que entrega em cada apresentação, o espírito do jovem criativo e inquieto que, aos 23 anos, desistiu da carreira de advogado e jornalista que trilhava no Recife, para dedicar-se integralmente à música, sua maior vocação. Após mudança para o Rio de Janeiro, em 1971, o artista gravou seu primeiro disco no ano seguinte, ‘Quadrafônico’, inaugurando a parceria com Geraldo Azevedo. Mas foi em 1980, com o lançamento do arrebatador ‘Coração Bobo’, que o Alceu ganhou as rádios de todo o Brasil, entrou para o panteão da MPB e de lá nunca mais saiu.

Para mais atualizações sobre o Prêmio UBC, acompanhe o site oficial as redes sociais da UBC.