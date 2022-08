Agustin Fernandez revela que foi diagnosticado com TDAH, ansiedade e estresse

O maquiador ainda afirmou que o estigma no assunto saúde mental ainda é muito forte

Agustin Fernandez revelou que foi diagnosticado com Transtorno do Déficit de Atenção do tipo combinado (TDAH), com transtorno de ansiedade generalizada (TAG), com comorbidade de transtorno de adaptação e esgotamento (estresse), com tendências a sensações e sentimentos de irritabilidade e desânimo por um período maior do que o normal ou sem evento desencadeador.

Segundo o maquiador, o laudo médico apontou para déficit de atenção com hiperatividade e QI para altas habilidades

Ano passado, o maquiador e influencer precisou fazer um tratamento numa clínica de saúde natural adventista, após descobrir sofria da Síndrome de Burnout ou Síndrome do Esgotamento Profissional. Trata-se de um distúrbio emocional que causa sintomas de estresse, irritabilidade, exaustão extrema e esgotamento físico. A síndrome é resultado da alta demanda de competitividade ou responsabilidade profissional das pessoas. A principal causa desta doença crônica é o excesso de trabalho.

“Na verdade já passei por muitos profissionais, mas é difícil acertar o diagnóstico porque é tudo muito parecido: Bipolaridade, transtorno de ansiedade, Bornout, Borderline. Aí fui num

Neurocientista e fiz um exame de mapeamento de funcionamento do cérebro mesmo para entender esses picos de Bornout com depressão”, disse Agustin.

“A mente da pessoa não para nunca, nem quando dorme. Tanto assim que de madrugada eu aproveito para desenvolver produtos. Os picos de Bornout são consequência disso, assim como os resultados fora do normal, e também os picos depressivos que são por conta do

déficit de atenção”, contou Agustin, que acrescentou:

“Eu consigo ficar sem falar com gente que amo, que é importante, por anos. Eu esqueço, é horrível. Isso atrapalha muito os relacionamentos interpessoais porque você começa a ser visto como alguém frio, mas não é assim. Você apenas não tem noção de tempo/espaço. É bem complexo, mas meu médico tem me ajudado muito”.

Agustin contou que ter déficit de atenção com hiperfoco no trabalho o faz perder amizades.

Segundo ele, muitas pessoas preferem conviver com isso silenciosamente quando padecem, ou se afastam de gente que tem esses tipos de diagnósticos

“Porque você acha que qualquer atividade fora do hiperfoco é perca de tempo. E aí você não faz nada além do que gosta e cai na depressão esporádica. Muita gente tem esse problema, mas o pessoal ainda confunde até com autismo”.

O maquiador ainda afirmou que o estigma no assunto saúde mental ainda é muito forte. Segundo ele, muitas pessoas preferem conviver com isso silenciosamente quando padecem, ou se afastam de gente que tem esses tipos de diagnósticos.

“Quando comento com alguém que passo no psiquiatra esporadicamente, sempre perguntam o motivo de ir ao “médico dos loucos” se aparentemente estou bem. Eles não sabem o turbilhão de emoções que é aqui dentro, 24 horas por dia”, declarou Agustin, para depois completar:

“Não me importo em ser visto com uma pessoa frágil por ter que fazer tratamento para equilibrar algo que é apenas isso, um desequilíbrio químico, um funcionamento cerebral diferente do padrão. Não posso ter essa vaidade de guardar só pra mim para fingir uma perfeição que não existe e deixar de ajudar nem que seja uma pessoa que se sente como eu”.