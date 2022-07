Agustin Fernandez inaugura loja física de produtos de beleza com a presença de famosos

De uma infância humilde para o estrelato, maquiador é fenômeno nas redes sociais quando se fala de beleza e make up artist

Agustin Fernandez, o maquiador mais seguido do Brasil e influencer, inaugurou a loja física de sua linha de produtos de beleza, a loja do Divo, em São Paulo neste final de semana e contou com a presença de famosos. Entre eles a ex-BBB Jaquelline e a digital influencer Nadja Pessoa.

“Além de ser um grande profissional que arrasa, Agustin é um ser humano incrível. Fiz questão de vir pessoalmente desejar ainda mais sucesso na vida dele”, disse Nadja Pessoa.

De uma infância pobre e humilde para o estrelato como referência em maquiagem, assinatura de linha de produtos próprios, palestrante, influencer e empreendedor de sucesso. Um fenômeno nas redes sociais quando se fala de beleza e make up artist.

O uruguaio chegou à rodoviária de Florianópolis com 700 reais no bolso para fazer a vida, em 2011. Trabalhou em alguns salões da cidade e hoje, aos 28 anos, se tornou um dos profissionais de beleza com mais seguidores do Brasil: soma mais de 3 milhões de fãs no Instagram. A fama ajuda o maquiador a faturar mais de 1 milhão de reais por ano vendendo cosméticos e maquiagens da sua linha Loja do Divo.

“Confesso que eu nunca tive noção 100% da minha realidade no passado, nunca olhei pra minha vida como algo miserável, mas como alguém que tinha um caminho a percorrer, com mais pedras que o ‘normal’, porém, único. Um caminho que só eu sei o preço que paguei, e que talvez pago até hoje. Porém, um preço que eu escolhi pagar, ninguém me obrigou. Eu não me arrependo, não! Nunca. Não me arrependo de nada do que eu fiz, nem das coisas boas nem das ruins, para me tornar quem sou hoje. Honro a minha vida e me orgulho dela. Vejo Deus até nos piores momentos, embora já tenha duvidado da existência dEle. A sua vida é isso, somente você sabe o preço que paga pelas suas conquistas, pelas suas derrotas, pois às vezes a gente paga um preço caro pra ser derrotado. Não espere que entendam o seu coração, as suas ações, o seu modo de agir, nem o seu amor. Somente você sabe o quão amargo foram aqueles dias difíceis, e somente você merece a recompensa pelo esforço e dedicação”, falou Agustin.