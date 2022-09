Agência Rise estreia no Brasil com campanha de reposicionamento da Neoway após aquisição pela B3

Fundada por três brasileiros em NY, a boutique de propaganda também é responsável pelo lançamento do primeiro hub de serviços de dados e soluções customizadas idealizado pelas duas empresas

A agência de publicidade Rise New York & Partners, fundada por três brasileiros em Nova York, chega a São Paulo com a assinatura da campanha de reposicionamento de marca da Neoway, especializada em data analytics, big data e inteligência artificial. A agência também atua no lançamento do primeiro produto idealizado pelas duas empresas, o CX.1. A Neoway é referência do setor no país e na América Latina, e foi adquirida no final do ano passado por 1,8 bilhões de reais pela B3.



Com a campanha “Poder para suas decisões”, criada pela Rise São Paulo, a Neoway introduziu seu novo posicionamento de marca. A agência de propaganda criou e produziu uma campanha inspiracional para comunicar a nova fase, atuando desde a estratégia até a execução das peças, e também foi responsável pela comunicação visual do evento que aconteceu na semana passada, em São Paulo, o DDB – Data Driven Business 2022, maior evento de Data Analytics do Brasil e recebeu Daniel Kahneman, ganhador do prêmio Nobel de economia, Anindya Ghose, diretor do programa Masters of Science in Business Analytics, na NYU Stern School of Business, e Bruno Aziza, head de Data Analytics da Google Cloud.



A campanha produzida pela Rise destaca o valor dos dados para quem precisa tomar decisões de negócio, como eles fazem a diferença e eleva a importância das boas escolhas e suas consequências para o futuro. “Fazer escolhas inteligentes nem sempre é tarefa fácil, ainda mais no mundo corporativo, onde os riscos são elevados. Quando apresentamos esses valores, queremos mostrar que a empresa oferece o fundamental para as tomadas de decisões, que é o conjunto de informações e tecnologias disponíveis pelo big data”, diz Flávio Vidigal, diretor da Rise São Paulo.

Na campanha publicitária, a Rise reforça aspectos como a liberdade e a criatividade para tornar a Neoway uma instituição contemporânea. Alinhando aspectos como o tom de voz da comunicação e identidade visual, a empresa se aproxima de um público mais jovem. Para Pedro Vidigal, essa foi uma oportunidade importante para iniciar os trabalhos da agência em solo brasileiro: “Temos uma relação consistente com a Neoway desde antes de virmos para o Brasil e gostamos muito do resultado. Com esse grande projeto, pudemos sinalizar para o mercado que estamos presentes no país”, diz.



A agência também foi responsável pelo branding e lançamento do CX.1 (Connecting Experiences in One Place), a plataforma de serviços de dados, tecnologias e aplicações anunciada pela Neoway e B3 que pretende ser a primeira solução integrada (one-stop-shop) de dados, com soluções customizadas para cada cliente em um ambiente seguro e confiável, gerido pela B3.



Para Fernanda Baggio, CMO da Neoway, a experiência com a Rise teve ótimos resultados. “Está sendo impactante. Tivemos uma ótima experiência tanto no refresh da marca, quanto na comunicação visual do evento quanto na identidade criada para o nosso principal lançamento no DDB, o CX.1, nosso ecossistema de soluções lançado em parceria com a B3. O filme preparado para o nosso novo momento contextualiza muito bem o impacto que as decisões corretas trazem para a vida das pessoas”, diz.

Ela também destaca a parceria da Rise para o trabalho desenvolvido para o CX.1. “Eles adotaram uma linha abstrata que trouxe representatividade para o universo complexo desse lançamento. A comunicação visual do DDB foi bastante criativa. A Rise criou um universo para tangibilizar os dados, algo difícil de ser representado. O resultado ficou grandioso e, tudo isso respeitando a identidade do evento, que já tem uma história que não poderia ser desprezada”, conclui a CMO.