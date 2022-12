Agência premiada assume as contas da Rádio Mix, Granero Express e canal COM Brasil TV 

Depois de quatro anos de atuação low profile, agência, produtora de vídeos, jornalismo e invenções se consolida



Liderada pelo publicitário, jornalista e cineasta, Brunno Barbosa, a agência Mr. Da Vinci apresentou um rápido crescimento e atua de forma diversificada junto aos clientes que estão a procura por inovação. Rádio Mix, Granero Express, canal Com Brasil TV e Acnur (ONU) acreditaram no diferencial da agência.

Marcella Izzo, William Magalhães, Brunno Barbosa, Viviane Duranti e Pedro Poppi. Créditos: Divulgação/Agência Mr. Da Vinci



“Após atuar durante quatro anos de forma low profile, sendo um laboratório para validar nossos processos, buscamos trazer novos clientes que apostam no diferencial da invenção e inovação”, afirma o sócio. Experimentos em projetos diferenciados de IoT, realidade aumentada, Metaverso e Inteligência Artificial fazem parte das criações da empresa.

Para o desenvolvimento acelerado, Barbosa contratou heads para a agência. William Magalhães assume o núcleo de TV, Cinema, Streaming e Publicidade; Pedro Poppi assume a área de Criação, Propaganda e Digital; a executiva Marcella Izzo dirige a área de atendimento, enquanto Viviane Duranti assume o núcleo de jornalismo e assessoria de imprensa da agência.

O canal COM Brasil TV é um dos novos clientes da Agência Mr. Da Vinci. Créditos: Reprodução/Instagram



“Nosso crescimento só foi possível junto a profissionais empenhados e qualificados para o sonho da operação. Assumir nossas diversas vertentes com pessoas extremamente exigentes na operação possibilitou a nossa expansão”, explica o líder da agência.

A Acnur (ONU), Agência da ONU para Refugiados, também integra a lista de novos clientes da Agência Mr. Da Vinci. Créditos: Reprodução/Instagram



Premiada em diversas áreas da comunicação, Barbosa vem acreditando no resultado. “Um mix de cultura de criação vindos do cinema, publicidade, jornalismo e tecnologia ajudou a fomentar negócios e experimentos diferentes para clientes, trazendo resultados”, ressalta o diretor. “Mesclar áreas foi o que chamou a atenção”, completa.

O serviço de transporte, Granero Express também faz parte dos novos clientes da Agência Mr. Da Vinci. Créditos: Reprodução/Instagram



A agência produz conteúdo para TV, cinema, publicidade e jornalismo e seu estúdio com câmeras de qualidade cinematográficas fica localizada na rua Oscar Freire, em São Paulo. “Nos adequamos ou orientamos cada cliente. Ser uma boutique e trazer um contato próximo também faz o nosso diferencial”, afirma. “Queremos fechar 2022 ainda com novos clientes e agora com a construção da marca ‘Mr. Da Vinci’ no mercado”, finaliza Barbosa.