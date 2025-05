Age inaugura Datacenter Tier 3 e apresenta novas soluções em tecnologia e energia

Na última terça-feira (20), a sede da Age e do Grupo Rialma, no SIA, foi palco de um evento com mais de 200 convidados para o setor de tecnologia e energia do Centro-Oeste.

O Age Solutions Day celebrou a inauguração oficial de seu novo Datacenter Tier 3, além de apresentar soluções estratégicas nas áreas de cloud e energia limpa.

Douglas Santos, Luís Vicente, Marco Silva e Alessandro Costa. (Foto: Divulgação)

O público conferiu as apresentações das novas verticais Age Energia – voltada ao mercado livre de energia com foco em economia e sustentabilidade – e Age Cloud, que oferece soluções completas de armazenamento, backup e infraestrutura digital para empresas de todos os portes.

Bernardo Caiado, presidente da Age Fibra. (Foto: Divulgação)

Também houve a visita guiada ao novo Datecenter.