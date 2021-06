AFRO.TV estreia novas micros séries em junho pelo Youtube

Entre as novidades do Youtube, estão o AFRO.TV Entrevista, Yoga na Laje, Afrofoca, além do Excelência Negra.

A startup de mídia AFRO.TV estreia novidades neste mês. Na segunda fase de operação, a expansão a mídia com novos programas no formato de microssérie e colaboradores na equipe. Entre as novidades do Youtube, estão o AFRO.TV Entrevista, com Livia Calmon, o ‘Yoga na Laje’, com Fabiana Santos, o ‘Afrofoca’, com Koanza, interpretada pelo ator Sulivã Bispo, além do ‘Excelência Negra’, com Tiago Rocha.

Livia Calmon foi uma das primeiras apresentadoras negras da Bahia, teve participações em várias revistas brasileiras e é coordenadora de Comunicação da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia. A jornalista se junta ao time de entrevistadores em uma temporada de 12 episódios, com uma nova perspectiva sobre o mundo da política, negócios, tecnologia e entretenimento. Livia vai conversar com personalidades negras no ‘AFRO.TV Entrevista’.











Gerson Assis, o Nego Gringo, que é designer gráfico e vídeomaker, além de cofundador do Nordesteusou, compartilha um pouco da cultura e entretenimento dos afro-americanos. Esse conteúdo já pode ser acessado nas redes da startup.

Fabiana dos Santos é a criadora do ‘Yoga na Laje’, que incentiva o exercício e autocuidado mesmo na pandemia do COVID-19, trazendo a prática para dentro do espaço arquitetônico periférico que são as lajes e levando a Yoga para dentro das casas da periferia.

“A ideia é incentivar outras mulheres negras que já se sentiram intimidadas em praticar o Yoga por ser muito frequentada por pessoas brancas em espaços brancos e por valores inacessíveis fazendo com que essa prática milenar não pudesse nos acessar”, ressalta Fabiana.

Já o ‘Afrofoca’ traz humor e entretenimento do mundo negro com as tiradas peculiares de Koanza, personagem criada por Sulivã Bispo em 2016. Com Koanza, Sulivã ri do racismo, ressalta a fé da personagem nas religiões de matriz africana e entretém o público com bastidores dos famosos e temas importantes nas redes sociais. Sulivã Bispo é conhecido pelo personagem “Mainha” e dá vida a Koanza desde 2016.

O apresentador e diretor de edição da Afro.TV, Tiago Rocha lidera o ‘Excelência Negra’, programa mensal que conversa com os afroempreendedores que estão se destacando no mundo de negócios e traz dicas de criatividade

Além disso, o segmento ‘Momentos Negros’, que conta histórias importantes da diáspora africana apresentado pela atriz Sara Barbosa.

“Nosso objetivo é ofertar novos conteúdos de qualidade para o público da AFRO.TV que busca representatividade e um conteúdo autêntico, diverso e original. Queremos produzir novas narrativas que possam descontruir os estereótipos que até hoje estão associados á comunidade negra e apresentar conteúdos positivos e inspiradores” diz Paulo Rogério Nunes, sócio da startup de conteúdo.