Afinal, que procedimento estético fazer no verão? Dermatologista explica

Para a médica Vivian Simões, o principal é manter a hidratação da pele, podendo ser usado colágeno e lasers específicos para prevenir danos do sol ou cuidar deles

Cuidar da pele do verão é uma polêmica daquelas, principalmente pela alta incidência do sol e temperaturas mais elevadas que no restante do ano, fatores que atrapalham o desempenho de alguns procedimentos e podem até manchar ou irritar a pele, dependendo do mau uso.

Mas não é de toda a verdade que no verão nada pode ser feito. Muito pelo contrário: se for para hidratar a pele, então, os procedimentos estão todos liberados.

“Essa estação requer sempre um pouco mais de cuidado, pois no inverno focamos sempre em hidratar e normalmente é no verão é que lembramos mais do protetor solar, o que deve ser usado 365 dias do ano”, começa a explicar a dermatologista Vivian Simões.

Segundo a médica, além de vitamina D e endorfina, a exposição ao sol (em proporções controladas) melhora o humor e aumenta a liberação da serotonina, um hormônio que ajuda em diversas áreas.

“A importância do uso do protetor solar se da à prevenção do envelhecimento precoce da pele e previne do câncer de pele. Com isso, somente o protetor não é suficiente, precisamos ter um cuidado com o todo, como o uso de hidratantes, sérum e até mesmo a ingestão de colágeno, para, assim, manter hidratação e qualidade”, corrobora.

Atualmente, o mercado possui diversas opções de colágenos injetáveis e de uso oral, o que facilita o cuidado na estação mais quente do ano.

“Bem importante o uso correto de produtos adequados para cada pele. Hoje existem muitos tratamentos que podem ser feito nesta época para manter uma qualidade da pele saudável durante o período de exposição solar, como o laser Fotona e bioestimuladores de colágeno ou até mesmo após para recuperar eventuais danos”, termina.