Advogada Magna Damázio se destaca na prevenção jurídica para negócios digitais e no empoderamento de mulheres empreendedoras

Com mais de dez anos de atuação na advocacia, a advogada Magna Damázio vem consolidando seu nome como referência em Direito Digital, prevenção jurídica para negócios online e no apoio a mulheres empreendedoras. Com sólida formação em Direito Civil, Processo Civil, Direito do Trabalho, Direito Médico, LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados) e Marketing Digital, Magna alia conhecimento técnico com uma abordagem estratégica e humana.

Dra. Magna é autora do livro Empreenda com Propósito

Fundadora de dois escritórios jurídicos, ela atua tanto na esfera tradicional do Direito quanto nas demandas cada vez mais urgentes do mundo digital. O primeiro, Magna Damázio Advocacia, é focado em causas cíveis, trabalhistas e de sucessões, com um atendimento técnico, resolutivo e humanizado. Já o segundo, o DFNP – Damázio, Frazão, Noronha e Palma Advocacia, tem como missão oferecer suporte jurídico completo a empresas digitais, influenciadores, startups e infoprodutores.

Além da atuação jurídica, Dra. Magna é autora do livro Empreenda com Propósito, obra em que compartilha sua história, desafios e aprendizados, além de dicas práticas sobre como empreender com segurança jurídica, propósito e equilíbrio pessoal.

Magna Damázio é advogada há mais de dez anos, com especialização em Direito Civil, Trabalhista, Médico, LGPD e Marketing Digital

Com base em sua experiência, a advogada criou uma mentoria jurídica voltada a mulheres que empreendem no digital. “A maioria começa sem estrutura, sem contratos ou proteção da marca. Minha missão é ajudar essas mulheres a evitarem prejuízos e construírem negócios sólidos desde o início”, explica. A mentoria aborda temas como registro de marca, estrutura jurídica mínima, LGPD, gestão de riscos e autoridade de marca.

Magna também participa de comissões na OAB, organiza eventos jurídicos com foco em Direito Médico e Judicialização da Saúde e produz conteúdos voltados à educação jurídica de empreendedores. Seu trabalho é pautado por ética, clareza, inovação e propósito.

“Quero mostrar que o Direito não é um entrave, mas uma ponte para o crescimento. Meu foco é tornar o jurídico acessível, didático e estratégico para quem empreende, especialmente no meio digital”, afirma.

Sobre

Magna Damázio é advogada há mais de dez anos, com especialização em Direito Civil, Trabalhista, Médico, LGPD e Marketing Digital. Fundadora dos escritórios Magna Damázio Advocacia e DFNP Advocacia, atua com foco em prevenção jurídica para negócios digitais e na proteção de marcas, contratos e estruturas empresariais online. É autora do livro Empreenda com Propósito e mentora de mulheres empreendedoras, unindo Direito, estratégia e propósito para ajudar negócios a crescerem com segurança jurídica.