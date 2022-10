Adriane Galisteu estará no Teleton 2022: ‘Esse programa fez parte da minha história profissional e pessoal”, disse a apresentadora

Além da Record, Rede TV, TV Cultura, TV Gazeta e até a Globo terão representantes no evento do SBT, que acontecerá dias 04 e 05 de novembro



Adriane Galisteu participará da edição que comemora os 25 anos do Teleton, dias 04 e 05 de novembro, no SBT. O anúncio foi feito em um vídeo gravado, mostrado na coletiva de lançamento sobre o Teleton 2022, que aconteceu na manhã desta terça-feira, dia 18 de outubro, nos estúdios do SBT, em São Paulo.

Eliana, madrinha do Teleton

“Meus amores, estou feliz da vida! Vou estar de volta ao Teleton comemorando os 25 anos com essa família incrível que é a família do Teleton. Estou muito feliz de estar de volta nesse programa que fez parte da minha história profissional e pessoal, essa festa que acontece e une o Brasil inteiro. E é claro que nessa rede de amizade, a Record também vai estar junto. Eu e alguns apresentadores da Record”, disse ela já avisando o dia de sua participação: “Dia 04, às 11 horas da noite, estarei chegando ao vivaço. Tô na área!”

Pela Rede TV!, quem estará no Teleton 2022 é Sonia Abrão

Pela Rede TV!, quem estará no Teleton 2022 é Sonia Abrão: “Há 25 anos, eu estava no primeiro Teleton e é uma honra poder, mais uma vez, emprestar a minha voz à causa das pessoas com deficiência. Então, parabéns ao SBT pela iniciativa fundamental para propagar a inclusão na vida das pessoas. Nós, da Rede TV! já confirmamos a presença no Teleton e a gente sabe: vai ser lindo”.

Joyce Ribeiro, da TV Cultura



Joyce Ribeiro, da TV Cultura, e Regina Volpato, da TV Gazeta, também enviaram vídeo confirmando a presença no evento.

Regina Volpato, da TV Gazeta

No palco, a apresentadora Eliana, madrinha do Teleton, comentou: “Esse ano, a rede de amizade está mais viva do que nunca, que bom! Esses são alguns nomes que estarão com a gente. Quero lembrar, também que a TV Globo também já liberou alguns nomes do seu elenco. E quando estivermos todos juntos no palco, faremos um só pedido: abra o seu coração. Participe. Faça a sua doação para o Teleton. Então, temos um encontro dias 04 e 05 de novembro”.