Aceleradora de criadores de conteúdo triplica seu casting de influenciadores ao adquirir a agência de marketing Wizz Group

Com a compra, a aceleradora passa a contar com um casting de 150 influenciadores, especializados principalmente em vídeos curtos (TikTok, shorts e reels) e estima um faturamento superior a R$ 55 milhões em 2022



A Farol, aceleradora de criadores de conteúdo que oferece todo suporte necessário para desenvolver a carreira e imagem de seus talentos, anuncia a aquisição da Wizz Group, uma agência de marketing de influência de Felipe Julian e Rodrigo Colzi.

A Farol passa a contar com um casting de 150 influenciadores, especializados principalmente em vídeos curtos (TikTok, shorts e reels)

Com menos de um ano de operação, a empresa tem o compromisso de ser uma agência modelo que atende todas as necessidades do influenciador. “A Farol sempre se posicionou no mercado como uma aceleradora de carreiras, não apenas como uma companhia que cuida do agenciamento e fecha campanhas publicitárias de forma reativa. Sempre tivemos um bom relacionamento com os fundadores da Wizz e identificamos uma oportunidade de acelerar o crescimento conjunto, complementando o squad com grandes nomes de criadores de conteúdo em plataformas como o TikTok e Youtube Shorts em territórios estratégicos como Gastronomia e Humor, além de trazer mais expertise aos times”, explica Jade Neves, Co-Fouder & COO da Farol.

Com a compra, a Farol passa a contar com um casting de 150 influenciadores, especializados principalmente em vídeos curtos (TikTok, shorts e reels) e estima um faturamento superior a R$ 55 milhões em 2022.

Jade Neves, Co-Fouder & COO da Farol

Com esse movimento a aceleradora pretende investir em diversos formatos proprietários de conteúdo, como reality shows, canais de YouTube e Podcasts, além de adentrar no universo das DNVB`s (marcas nativas digitais).

“Nosso objetivo é dar as mãos para os nossos talentos e ajudá-los a navegar na economia criativa, seja se profissionalizando como um criador de conteúdo ou empreendendo com negócios digitais. Sabemos que essa é uma necessidade muito grande do mercado como um todo.

A incorporação da Wizz acrescenta conhecimento na utilização de diferentes formatos de conteúdo. Para estimular as produções dos influenciadores e marcas parceiras, a empresa conta ainda com o Farol Space, um lugar de bem-estar e integração com 420m², 10 ambientes cenográficos, como cozinha totalmente equipada, lounge, arquibancadas, sala de podcast e estúdios híbridos, e área para workshops, onde os creators poderão produzir seus conteúdos.

Aceleradora de criadores de conteúdo, Farol compra Wizz Group — Foto: Divulgação

Atualmente, o casting conta com nomes como Yarley, Mauro Nakada, Fernando Schlaepfer,

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Cheff Otto, Marcela Morgon, Saulo Sampaio, Mustache, Renato Augusto, Paloma Souza, GG Drinks e entre outros.