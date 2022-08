Ação Social em Manaus tem participação da ex-BBB Thelminha Assis para debater a pobreza menstrual e saúde íntima feminina

Objetivo da ação promovida pela Cimed é dar destaque ao tema entre as adolescentes

A iniciativa da Cimed & Co, maior farmacêutica do Brasil em volume de vendas aconteceu na manhã deste domingo (28), em uma escola pública da capital manauara e faz parte de uma série de ações da marca de sabonete íntimo Dermafeme e contou com a participação de Thelminha Assis – médica, influenciadora, campeã do BBB 2020, e embaixadora da marca de sabonete.

Também embaixadora de Dermaferme, Larissa Manoela participou do primeiro evento ocorrido em março, na capital paulista



No evento foi debatido a pobreza menstrual e saúde íntima feminina, em Manaus, como parte das ações da campanha #EuSouMinhasEscolhas. Cerca de 300 pessoas, entre meninas de 13 a 16 anos e famílias da região, participaram do encontro, que contou com uma série de programações educativas, como oficinas e palestras sobre saúde feminina.

Thelminha participou de uma roda de conversa com a ginecologista Dra. Zélia Maria Campos, a socióloga Andreia Schroeder, a psicóloga Cássia Cardoso e a VP da Cimed, Karla Felmanas. Elas falaram de gravidez na adolescência, pobreza e saúde menstrual e também sobre o direito de acesso a absorventes higiênicos. Além disso, todas as jovens que participaram da ação receberam um kit com produtos Dermafeme e absorventes da Sym da Santher.

Thelminha Assis – médica, influenciadora, campeã do BBB 2020, e embaixadora da marca de sabonete

A campanha ‘#EuSouMinhasEscolhas’, do sabonete íntimo Dermafeme, traz a narrativa sobre o direito das mulheres de igualdade e a estar livre de todas as formas de discriminação. A ação relaciona esse direito com o tema da pobreza menstrual, que acomete 28% da população feminina de baixa renda em todo o país. O problema reflete diretamente na saúde, vida profissional e inclusive, na educação de meninas e mulheres no Brasil, afetando a desigualdade de gênero.

Ação Social em Manaus debate a pobreza menstrual e saúde íntima feminina,

“Como médica fico muito feliz em poder compartilhar um pouco do meu conhecimento com jovens que estão em fase de desenvolvimento e descobertas. É muito importante falar sobre saúde íntima feminina, especialmente menstruação, sem tratá-la como um tabu. O objetivo desse encontro é justamente dar voz a esse tema. Me sinto muito honrada em fazer parte de uma iniciativa como essa”, diz Thelminha.

Até março de 2023, outros eventos ainda devem acontecer contemplando as demais regiões do país. O primeiro evento aconteceu em maio na capital paulista e contou com a presença da atriz Larissa Manoela, também embaixadora de Dermafeme, para uma roda de conversa sobre saúde íntima feminina.