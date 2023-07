Academia dos famosos, Studio Xande Negão no Rio de Janeiro lança mais uma novidade: o XN Bike Indoor

Novo jeito de pedalar promete uma proposta diferente de tudo que ocorre em aulas de bike convencionais

Chamada de “academia dos famosos, o Studio Xande Negão lançou nesta sexta-feira (07) mais uma novidade: o XN Bike Indoor. O Grupo XN apresenta o novo modelo de aulas de bike no lançamento de seu mais novo espaço no Rio de Janeiro.

Crédito: Divulgação/Thyago Andrade



Xande Negão é um treinador com mais de 30 anos de experiência e dono de uma metodologia única inspirada nos treinamentos de Body Desing Old School. Associado à empresária Bruna Britto, construiu uma marca de saúde e bem estar com a primeira academia de Body Design do Brasil.

Crédito: Divulgação/Thyago Andrade



O Studio Xande Negão recebe diariamente grandes estrelas e entusiastas de modalidade, em um ambiente moderno e sofisticado. O Studio conta com uma infra-estrutura de alto nível para entregar todas as novidades do mundo da musculação.

Crédito: Divulgação/Thyago Andrade



O lançamento do XN Bike Indoor, o mais novo jeito de pedalar em academias, promete uma proposta inovadora diferente de tudo que pensou sobre aulas de bike convencionais.



Famosos marcaram presença no evento, como os amigos de Xande Gracyanne Barbosa e Belo, além das belas Andreia Andrade e Amanda Pinheiro.



“É com grande alegria que Xande Negão e Bruna Britto escrevem mais um capítulo na história do Grupo XN”, disse Xande.



O novo espaço do Grupo XN fica na Avenida Ayrton Senna, 2150, bloco P, no 4º andar do Casa Shopping, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro.