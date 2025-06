Autora brasileira Isa Colli chega ao país para lançar dois livros infantis na Feira do Livro de Brasília.

No dia 13 de junho, a escritora brasileira Isa Colli desembarcou diretamente da Europa para marcar presença na Feira do Livro de Brasília. Durante o evento, a autora lançou suas novas obras infantis: Sementinha e Ayana, uma linda flor radiante. Ela também participou de uma roda de conversa com crianças da escola Caic UNESCO, mediada por Iris Borges. O bate-papo atraiu leitores de todas as idades.

Durante o evento, a autora lançou suas novas obras infantis: Sementinha e Ayana, uma linda flor radiante.

Ayana, uma linda flor radiante conta a história de uma menina que, após perder o pai e enfrentar o preconceito, inspira uma onda de solidariedade. A narrativa aborda bullying, amor-próprio e vínculos humanos. “Quis mostrar que mesmo nas dores mais profundas é possível florescer com o apoio de quem nos cerca”, disse Isa Colli.

Já em Sementinha, a autora apresenta a jornada de Aurora, uma semente que supera o medo e descobre seu potencial ao sair da zona de conforto. O conto traz reflexões sobre transformação interior e crescimento. “É uma metáfora sobre coragem, algo que as crianças também enfrentam no dia a dia”, comentou Isa.

Com grande participação do público, o lançamento reforçou o papel essencial da literatura na vida de todos nós, principalmente da garotada. Isa Colli emocionou os presentes com suas histórias. “A interação com as crianças foi muito boa. Elas acabam se identificando com os personagens e isso cria uma empatia imediata. Essa oportunidade de estar com os leitores é gratificante. Eu não abro mão dessa troca”, afirmou.