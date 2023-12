A segunda versão de Sinhá Moça estreia no VIVA no dia 1º de janeiro

No dia 1 de janeiro de 2024, o canal VIVA traz de volta aos lares brasileiros a emocionante trama de “Sinhá Moça”, uma obra que se passa no final do Império em 1886. A novela, adaptada por Edmara Barbosa e Edilene Barbosa, promete envolver os telespectadores com seus elementos de escravidão, amor, política e busca pela liberdade.

A história tem início com o impactante encontro de Sinhá Moça, interpretada por Débora Falabella, e Rodolfo, vivido por Danton Mello, em um trem com destino a Araruna. O amor à primeira vista entre os protagonistas desencadeia não apenas tramas românticas, mas também debates políticos intensos ao envolver Rodolfo na família do poderoso coronel Ferreira, conhecido como Barão de Araruna e maior escravocrata da região.

A narrativa se desenrola em meio a conflitos sociais, mostrando os desafios de Sinhá Moça e Rodolfo em um contexto de escravidão e busca pela liberdade. A trama também destaca a atuação de outros talentosos atores, como Lu Grimaldi, Reginaldo Faria, Eduardo Pires, Caio Blat, Joaquim de Castro, Bruno Udovic, e Bruno Costa.

Em 2006, a novela foi indicada ao prêmio Emmy Internacional na categoria série dramática, sendo a primeira telenovela brasileira a participar dessa competição. Além disso, a revelação de Isis Valverde no papel de Ana do Véu é um dos pontos altos do folhetim.

A segunda versão de “Sinhá Moça” será exibida de segunda a sábado, às 15h30 e 23h45, com maratona aos domingos a partir das 14h15. Prepare-se para reviver uma história envolvente que mistura paixão, política e a busca pela liberdade no Brasil imperial de 1886.