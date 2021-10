A primeira temporada de ”Feita para Sonhar” já está disponível na Amazon Prime Video

A nova produção da LT3 Studios promete fortes emoções para toda a família

A nova produção da LT3 Studios, a série “Feita para Sonhar”, promete fortes emoções para toda a família e está disponível na Amazon Prime Video. A produção fala sobre a importância de acreditar nos sonhos e sobre como eles têm o poder de transformar e guiar a vida.

A primeira temporada da série é composta por quatro episódios que chegaram neste mês das crianças para agitar a programação. A série é uma comédia romântica adolescente com situações prazerosas e engraçadas que já aconteceram ou que poderiam acontecer com qualquer pessoa. A abordagem parte de assuntos capazes de incentivar reflexão sobre medos, inseguranças, tentativas, descobertas, erros e acertos.





A direção geral da atração fica por conta de Carlos Costa e, em breve, os espectadores podem aguardar uma segunda temporada. A história da série começa com Isabella Trindade (Giovanna Ferrari), uma jovem que sai da vida do interior para tentar a sorte na capital. Em São Paulo, conhece Amanda (Letícia Adila), uma garota extrovertida que a apresenta à cidade e a leva para conhecer seus amigos.

Renan Cuisse (que participa de Carrossel, Eu Já Sabia Que Você Existia e Hebe), vive o personagem Beto, um jovem com dificuldade de se relacionar com as garotas, Sebá Neto (Hebe) vive Lucas, Lorran Castilho vive o galã Tiago, e Gabriela Slompo dá vida a estudiosa Luana. A trama é repleta de romance e situações de confusão, uma audição para uma renomada escola de dança surge e muda os planos dos alunos. Em meio a esse cenário, a amizade e o amor ganham ainda mais voz e revelações eletrizantes acontecem.



A atriz e cantora Gabi Amaral está confirmada na segunda temporada da série “Feita pra sonhar” da Amazon Prime que será lançada em Fevereiro do ano que vem. Gabi que é contratada da UNIVERSAL MUSIC/CRI DU CHAT Disques também terá uma canção, com Produção musical de Apollo Nove, incluída na trilha sonora da série.

