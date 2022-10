A criançada terá Galinha Pintadinha exclusiva para comemorar o mês das crianças

Música estará disponível no aplicativo da Amazon Music e no YouTube

O Dia das Crianças, todos sabem, é comemorado em 12 de outubro. Para celebrar a data, o Amazon Music lança uma versão exclusiva Amazon Original de “Galinha do Vizinho”, da personagem infantil Galinha Pintadinha.



Marcos Luporini, Diretor Musical da Galinha Pintadinha

“’Galinha do Vizinho’ é o mais novo hit da Popó com um toque especial: é o nosso presente para a criançada em parceria com o Amazon Music. Essa música conversa com o nosso trabalho de resgate do cancioneiro popular brasileiro em uma versão pop, dançante e que ensina as crianças a contar até 10. Esperamos que os pequenos e suas famílias se divirtam nesse Dia das Crianças especial”, comenta Marcos Luporini, Diretor Musical da Galinha Pintadinha.

A canção está disponível no aplicativo Amazon Music aqui https://music.amazon.com.br/albums/B0BG9KTYX6 e o vídeo no canal de YouTube da Galinha Pintadinha. https://www.youtube.com/channel/UCBAb_DK4GYZqZR9MFA7y2Xg

A música também poderá ser escutada em Alexa, inteligência artificial da Amazon. Para ouvir a faixa, os pais devem pedir “Alexa, tocar po-po-po” — como se estivessem imitando o som de uma galinha — para então, divertir as crianças. Após o pedido dos pais, Alexa vai abrir a música através do Amazon Music.

“Nosso presente para o público mirim é uma música exclusiva de um dos desenhos animados mais populares entre as crianças. Uma referência para pais e filhos”, comenta Bruno Vieira, head do Amazon Music Brasil. “O consumo de conteúdo infantil como um todo é bastante elevado nos nossos canais, mostrando que não são apenas os adultos que escutam suas músicas preferidas em casa, por meio de seus dispositivos eletrônicos. O sucesso da Galinha Pintadinha é uma prova real disso.”

O personagem animado surgiu em 2006, quando Juliano Prado e Marcos Luporini postaram um vídeo clipe da animação no YouTube. O conteúdo alcançou 500 mil visualizações, um número grande para a época. Desde então, o canal já atingiu mais de 24 bilhões de visualizações e 31 milhões de inscritos.

Para completar a ação do Dia das Crianças, o site da Amazon terá uma landing page inteiramente dedicada à Galinha Pintadinha, com diversos produtos, que pode ser acessada por meio deste link. https://www.amazon.com.br/stores/page/E5A68192-CCA4-4354-8B99-AC91B950790E O desenho animado está entre os 10 artistas mais pedidos na Alexa, por meio do Amazon Music e tem 4 músicas entre as 30 mais tocadas nos dispositivos Alexa.

Bruno Vieira, head do Amazon Music Brasil

O Amazon Music tem uma estação infantil completa, com playlists especiais para a garotada, como: Hits Galinha Pintadinha, Top Infantil, Clássicos da Infância, Gospel Infantill, Funk Kids, Disney Princesas, Disney Hits Brasil, Clube da Aventura, Comer, comer, Bom Dia Criançada, Músicas para bebê dormir, Cantando com os Bichinhos, Crianças a bordo, Hora de Brincar, Party Kids Brasil, além dos artistas Mundo Bita, Palavra Cantada e o especial Gil e as Crianças.