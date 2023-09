A AJX, fintech do CEO Anderson Soares, foi selecionada para a turma 2023 do Programa Google For Startups Cloud Program

Parceria promissora para o mercado financeiro

AJX, uma fintech brasileira com sede em São Paulo, conquistou um marco significativo ao ser selecionada para participar do Programa Google For Startups Cloud Program em 2023. O programa, focado no uso de Inteligência Artificial (IA), visa catalisar o impacto das soluções de acesso em investimentos, proporcionando orientação e recursos da suíte Google para empresas promissoras.

CEO da AJX, expressou sua empolgação com essa parceria estratégica

A decisão de incluir a AJX no seleto grupo de empresas foi baseada em rigorosas avaliações e monitoramento, assegurando que a fintech atendesse aos critérios de excelência tecnológica e inovação. Anderson Soares, CEO da AJX, expressou sua empolgação com essa parceria estratégica: “O nosso foco está na transformação na vida dos nossos clientes. A tecnologia eficiente, sofisticada e com segurança nos ajuda a ter excelência. Isso nos faz avançar e estarmos disponíveis, inclusive, para sermos atualizados, acelerados e incluídos nesse seleto grupo de empresas escolhidas a dedo pelo Google.”

AJX e Google: parceria promissora para o mercado financeiro

A AJX já se destaca por sua infraestrutura de aplicações, banco de dados e segurança baseada na Google Cloud Platform (GCP), além de seu compromisso com a experiência do usuário, segurança da informação e acessibilidade. Com o apoio do programa do Google for Startups, a empresa também receberá investimento na forma de créditos para utilização, permitindo uma expansão ainda maior de seus serviços em nuvem.

AJX e Google: parceria promissora para o mercado financeiro

Recentemente, a AJX lançou um aplicativo inovador que permite que os clientes acompanhem o movimento de seus investimentos e do mercado em tempo real. O aplicativo também oferece aulas de gestão financeira e e-books gratuitos para ajudar os clientes a controlar e aumentar seu capital. Anderson Soares resumiu a iniciativa: “O app representa a democratização do acesso e da inclusão a produtos financeiros chegando com tecnologia de ponta, entregando valor não monetário”.

Com essa colaboração estratégica entre a AJX e o Google For Startups, é evidente que a inovação financeira está no horizonte, prometendo benefícios significativos para os clientes e o mercado como um todo.