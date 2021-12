“90% de quem tatua nome de namorado(a) volta para cobrir depois”, afirma tatuador

Bruno Moreira contou ainda que as homenagens românticas são comuns no Natal

A época mais festiva do ano começou com a chegada de dezembro. O Natal movimenta o mercado com várias pessoas querendo presentear os amigos, familiares e, claro, o namorado ou a namorada. Muitas pessoas optam por fazer uma tatuagem em homenagem ao parceiro, afirma o tatuador Bruno Moreira.

Muito se fala sobre a tatuagem com nome de namorado ou namorada. Há até memes na internet de pessoas que se arrependem no futuro do ato. De acordo com Bruno, realmente a maioria volta atrás. “90% de quem tatua nome de namorado ou namorada volta para cobrir depois”.

Com isso, Bruno aproveita para fazer um alerta em dezembro. “Tatuagens românticas são comuns nas festividades de Natal”, afirma o tatuador. Mesmo que pareça um lindo gesto de amor, a pessoa que ousar fazer a tatuagem pode sofrer com a tentativa de remover a tattoo depois.

A tatuagem é permanente, mas já existem dois métodos de retirar uma: a primeira é fazendo outra tattoo maior por cima. Já a outra alternativa é o uso de laser, que pode ser um método levemente dolorido e que deixa marcas na pele.