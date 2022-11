Gomes da Costa esclarece os principais mitos e verdades sobre o Atum enlatado

O pescado em lata tem conservantes? Qual lata de atum devo escolher? Um alimento prático e versátil ainda pode ter alto valor nutricional? A Gomes da Costa, marca líder no segmento de pescados enlatados que tem o compromisso de promover uma alimentação de qualidade e sabor, desvendou os maiores mitos sobre o Atum em lata.

Confira abaixo os 7 mitos e verdades sobre o atum em lata que você sempre quis saber e surpreenda-se com os benefícios de incluir o pescado em sua alimentação.

1 – O atum é livre de conservantes!

VERDADE – O atum em lata não tem adição de nenhum tipo de conservante! Isso porque, para eliminar toda a carga microbiana, após ser envasado, ele é submetido ao processo de esterilização.

2 – A lata interage com o atum!

MITO – A lata é constituída de ferro e aço chapado (livre de alumínio e quaisquer outros metais pesados). Existem camadas protetivas e resistentes à oxidação.

Laudos de migração de metais e um controle de qualidade rigoroso atestam a segurança do uso das embalagens e do processo produtivo.

3 – O atum em óleo é mais seguro do que o atum em água!

MITO – Existem diversas opções de atum em lata e o que as difere é o líquido de cobertura, o qual pode ser água, óleo ou azeite e em todas as versões há padrões que asseguram qualidade e segurança do consumo. Não há comprovação científica que há maior biodisponibilidade de metais pesados no atum em água!

4 – O atum ralado tem qualidade inferior de ingredientes!

MITO – O atum ralado não contém partes não convencionais do peixe, como olhos, rabo, espinho e pele! Essa versão é proveniente do segundo processo de seleção do lombo

do atum e proporciona os mesmos benefícios nutricionais que os outros produtos da linha.

5 – Uma lata de atum equivale ao teor de proteínas de uma grande refeição!

VERDADE – Uma lata de atum corresponde a 5 ovos cozidos, ou 1,3 x mais proteína que um filé de peito de frango, em quantidade de proteínas.

6 – O atum em lata é fonte de ômega-3!

VERDADE – Uma lata de atum garante a quantidade diária necessária de ômega-3. 250mg é a dose diária recomendada de ômega-3 (para adultos). Uma lata de atum possui 372mg a 1,3g de ômega-3!

7 – O atum tem um alto teor de gorduras saturadas!

MITO – O atum é um peixe que oferece baixo teor de gorduras saturadas, o que o destaca frente a outras fontes proteicas! Uma lata de atum Gomes da Costa possui 0,6g a 2,2g de gorduras saturadas

