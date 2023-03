60 anos: Além de Porchat e Serginho Groisman, Xuxa deve gravar Saia Justa, Altas Horas, e Domingão com Huck para celebrar aniversário

Globo celebra aniversário da apresentadora com programação especial e ‘Xou da Xuxa’ no Canal Viva!

Xuxa Meneghel completará 60 anos no dia 27 de março, e em comemoração, a Globo preparou uma programação especial em homenagem a apresentadora, que foi um dos maiores sucessos da televisão brasileira na década de 1980.

Xuxa será homenageada no Porchat, Serginho Groisman, Saia Justa, Altas Horas, e Domingão com Huck em comemoração aos seus 60 anos

Crédito: Reprodução Instagram



A eterna rainha dos baixinhos será homenageada pela Rede Globo em diversos programas da casa e também do Grupo Globo, como no canal GNT e VIVA!. A carreira de Xuxa será tema do Altas Horas e a loira terá um momento exclusivo no Domingão com Huck, além de um episódio no programa Que História É Essa, Porchat?

Xuxa, Narcisa e Sasha nos bastidores da gravação do Que História É Essa, Porchat?

Crédito: Reprodução Instagram Hugo Gloss



O Globoplay lançará um documentário exclusivo sobre a vida da apresentadora. A série teve direção de Pedro Bial e mostrará o reencontro com a ex-empresária, Marlene Mattos, ocorrido em novembro de 2021, após 19 anos do rompimento entre as duas.

Xuxa recebe homenagem de aniversário da Globo

Crédito: Reprodução Instagram



Como parte das comemorações, o ‘Xou da Xuxa’ voltará a ser exibido na televisão. A partir do próximo sábado (4), a partir das 16:15, os baixinhos poderão relembrar e conhecer o icônico programa da Xuxa, desta vez, no canal VIVA. O programa infantil de maior sucesso da Globo marcou época entre 1986 e 1992. A homenagem contará com 17 capítulos do ‘Xou da Xuxa’ aos sábados.