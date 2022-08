36 misses disputam vaga para representar o Brasil no Miss Mundo

Brasília será o palco do concurso de beleza pelo segundo ano consecutivo

No concurso Miss Brasil 2022 a brasiliense Caroline Teixeira vai coroar a sua sucessora na próxima quinta (4), no Teatro da CAESB, em Águas Claras, onde ocorrerá o evento.

Gabriella Soares é a representante de Brasília este ano

Um grupo de 36 misses disputam vaga para representar o país no Miss Mundo. O concurso vai eleger a representante do país no Miss World (ou Miss Mundo), que chega à sua 71ª edição.

Miss Ceará CNB, Dominique Neves

As 36 candidatas já estão confinadas na capital federal desde segunda-feira passada, no Manhattan Plaza Hotel. Além de ensaios, durante a semana as meninas participam de 4 provas preliminares valendo pontos classificatórios.

Miss São Paulo CNB, Ana Carolina Manginelli

São elas: entrevista com os jurados, desafio de talento, desfile top model, desfile em traje de gala e – a mais importante – defesa do projeto social, chamada de “Beleza pelo Bem”.

Miss Santa Catarina CNB, Lara Mateus

O evento será transmitido ao vivo pela internet para todo o país. A competição está na programação do Festival Brasília, organizado pelo Núcleo de Arte do Centro-Oeste (NACO), em parceria com a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal.

Miss Minas Gerais CNB, Karina Almeida

A apresentação ficará a cargo de Lorena Rodrigues, Miss Grand Brasil 2021, e Juliano Crema. A próxima edição do Miss Mundo, a mais antiga e tradicional disputa de beleza feminina do planeta, ainda não tem data divulgada, mas estima-se que ocorra no final do ano. A atual Miss World é a polonesa Karolina Bielawska, coroada em março passado.