3 dicas para você fidelizar clientes na internet

Especialista Iure Meira explica como fazer o consumidor voltar à loja após a primeira compra

Fazer o cliente voltar à loja após a primeira compra é um dos maiores desafios das plataformas de comércio eletrônico. Isso porque a competição no ambiente digital é bastante acirrada, pois o consumidor pode optar por outra experiência mediante alguns rápidos cliques.

Não à toa, percebe-se que os negócios que prosperam na internet são os que conseguem fidelizar os clientes. Isto é, fazer o comprador se tornar um consumidor assíduo dos seus produtos e serviços.

“Contar com um público fiel é fundamental para qualquer empresa. No e-commerce, o que mais ajuda a fidelizar clientes são as experiências de compra e de recebimento da mercadoria”, afirma Iure Meira, especialista em marketing digital.

Confira, a seguir, três dicas de Iure para fazer o consumidor retornar à sua plataforma de vendas.

1 – Cadastro assertivo

É por meio de dados que se conhece o cliente no ambiente digital. As lojas podem criar formulários para cadastro que, além das principais informações – nome, documento, endereço –, captam interesses e preferências do consumidor. Isso pode ser usado como isca para atrair o cliente à plataforma em outro momento.

2 – Pós-venda

Ações de pós-venda não devem ser vistas como custo, mas como investimento para trazer o cliente novamente à loja. O e-commerce pode se comunicar com o cliente por meio de e-mail marketing, apresentando novidades e produtos correlatos, por exemplo. Além disso, é importante ter um canal de comunicação para resolver qualquer problema sinalizado pelo consumidor. Inclusive, quando a loja resolve a situação, o consumidor se sente mais propenso a comprar na plataforma novamente.

3 – Pesquisa de satisfação

Para trazer o cliente à loja novamente, vale a pena pedir a opinião dele sobre a experiência de compra. Basta enviar um e-mail, após a entrega do produto, com uma pesquisa de satisfação. O questionário não pode ser longo, pois diminui a chance de obter resposta. Quatro ou cinco perguntas e um campo livre para sugestões cabem perfeitamente na pesquisa.