1º Festival da Terra dos Cafés Especiais, em Cabo Verde, celebra a cidade como potência nacional na produção de cafés premium

No último sábado, 14, em Cabo Verde, Sul de Minas Gerais, o 1º Festival da Terra dos Cafés Especiais. Evento que recebeu cafeicultores de toda região e contou com eventos que celebraram a principal vocação do município: a produção de cafés especiais.

Sob as bençãos da Igreja Matriz, construída em 1942 no estilo neogótico, com influência florentina; e o Cruzeiro – construído em 1928 e doado pelo Sr. Luís Antônio Siqueira, fazendeiro, como pedido de melhora da situação Financeira do Município daquela época – cerca de 3,5 mil pessoas passaram pela Praça da Matriz para presenciar pelo menos um dos 6 eventos que aconteceram no palco; em comum, todos tinham o café como linha principal de experiência.

A Emater realizou o 3º Concurso gastronômico de derivados do café. Entre drink’s, doces e pratos salgados, a população pode conhecer novas facetas do café que, além da bebida tradicional, também se transforma em pratos diversos e deliciosos. A ‘Pizza Cremosa de Café’ foi a grande vencedora do prêmio “prato doce”. Pensado e executado pelas mãos da Maria Cristina, que também venceu a categoria salgado, o prato atraiu a atenção de curiosos e a aprovação de todos. Já na categoria “prato salgado”, Maria fez uma deliciosa ‘cabeça de lombo com calda de café e geleia de abacaxi’. Nos drink’s, a Arena Bar Society desenvolveu o exótico Creamy Chilled Coffee – um café especial coado, sem açúcar, destilado de café, sorvete de nata e cobertura de chocolate.

Logo após o concurso gastronômico, os holofotes ficaram com os produtores de cafés especiais de Cabo Verde que puderam conhecer os seus melhores cafés do ano no “9º Concurso de Qualidade dos Cafés Especiais de Cabo Verde”, evento realizado pela ASSPROCAFÉ – Associação de Cafés Especiais de Cabo Verde. Na sequencia, mais de 150 produtores de cafés vindos de 12 cidades que compõe a Associação de Cafés da Região Vulcânica se juntaram para o “2º Concurso dos Cafés Especiais da Região Vulcânica”.

Momentos de emoção com o anúncio dos grandes vencedores. O concurso da Região Vulcânica foi apresentado pela importante jornalista no setor cafeeiro Mariana Proença.

Conhecido os finalistas, o palco se transformou em uma passarela para o “1º Desfile de Moda da Terra do Café”. Realizado pela Associação da Costura de Cabo Verde, modelos desfilaram peças produzidas na cidade, todas inspiradas pelo café e suas cores e processos. Aplaudidos de forma efusiva, a cidade também mostra que o café também pode atravessar novos horizontes e economias.

No fim, shows com cantores locais fizeram a festa do público. Carol Silveira entregou mais de uma hora de um show vibrante e que embalou o começo da noite cabo-verdense. Para fechar o grande dia, a dupla Paulo Cezar & Deleon, os gargantas de ouro de Cabo Verde, emocionou o público e trouxe alegria a uma cidade que poucos dias atrás chorou com as perdas de uma forte chuva de granizos.

Além dos eventos, cidades parceiras do “Caminhos Gerais” como Andradas, Caldas e Ibitiúra, trouxeram seus artesanatos para o Festival. E a Frente Gastronômica apresentou à população o famoso pastel de fubá, de Machado; além do chopp de cerveja – da Liga das cervejas artesanais de Poços – e o torresmo ao molho de café, defumado na pitsmoker, trazido pelo chef Marcelo, de Poços de Caldas.

Segundo o Prefeito Cláudio Antônio Palma “o Festival representa muito para Cabo Verde. Primeiro porque ele vem dias após uma chuva de granizo que poucas vezes caiu sobre nossa cidade. O festival quase não aconteceu. Na verdade, ele só aconteceu porque ele simboliza o nosso povo que sempre deu a volta por cima em meio às adversidades. Receber mais de 15 cidades e mostrar o nosso potencial diz muito sobre Cabo Verde. E segundo porque ele é o resultado de uma série de ações que a Administração vem fazendo em parceria com diversas instituições para que Cabo Verde entre de vez na rota do desenvolvimento. O Festival foi pensado e desenhado junto ao SEBRAE, SENAR, FAEMG, Circuito Turístico Caminhos Gerais, Região Vulcânica, ASSPROCAFÉ, EMATER, Frente Gastronômica Mineira, Associação da Costura de Cabo Verde e da marca “Cafés Especiais de Cabo Verde”. São muitos os envolvidos. Uma cidade forte precisa ter parceiros fortes e que também acreditam na gente. O Festival entrou de vez no calendário anual do município e, podem ter certeza, ano que vem será ainda melhor”.

Para Rafael Huhn, gestor do Circuito Turístico Caminhos Gerais e Coordenador da Frente da Gastronomia Mineira – Regional Sul “O festival foi de extrema importância para o posicionamento de Cabo Verde como cidade referência na produção de Cafés Especiais. Sabendo desta vocação, investir em turismo rural com foco nas diferenças de manejo, produção e etapas de preparo, finalizado com a experiência gustativas dos sabores e aromas do café é algo primordial para colocar Cabo Verde na rota de turismo rural de Minas Gerais.”.

No domingo, compradores de cafés especiais participaram de uma rota turística onde puderam conhecer produtores de cafés especiais e as belezas de Cabo Verde. Um fim de semana histórico para a ‘terra dos cafés especiais’.