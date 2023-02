Vem aí o Olive Oil Experience

Chefs, colaboradores e assíduos da gastronomia se especializam e trazem novas experiências para o quadrado brasileiro. Com a chef Leninha Camargo, não é diferente

Um toque de sabor, talento e…

É inegável o crescimento do cenário gastronômico em Brasília. Paralelo a isso, chefs, colaboradores e assíduos da gastronomia se especializam e trazem novas experiências para o quadrado brasileiro. Com a chef Leninha Camargo (foto), não é diferente. Nesta quarta-feira (08/02), seu projeto ao lado do Piselli Brasília, ganha a primeira etapa. O Olive Oil Experience acontece às 19h45, no Piselli, localizado no Iguatemi Brasília. No dia, os presentes vão conhecer mais sobre as nuances e detalhes do azeite de oliva. Neste primeiro encontro, serão 10 marcas de azeites 100% brasileiros e premiados pelo mundo. “O Olive Oil Experience consiste em promover eventos sensoriais com azeites de todo o mundo com o intuito de incentivar o uso do líquido de ouro de forma correta, sabendo valorizar os óleos que de fato são extra virgens. É também uma forma de ajudar a combater a comercialização de azeites fraudados”, explica.

Foto: Divulgação

…azeite

Toda a experiência do projeto começa de forma embrionária dos azeites. Desde a origem das oliveiras, o processo de fabricação, da classificação dos azeites e da análise gustativa e olfativa. Para acompanhar esse processo, a chef desenvolveu sete pratos (foto) para deixar a experiência ainda melhor. “É uma honra para nós do Piselli participar deste projeto. Os azeites são ricos e benéficos para o organismo, mas também podem ser protagonistas na cozinha. No Piselli Brasília, prezamos pela qualidade dos produtos que usamos, então, acreditamos neste projeto que vem para somar e incentivar o uso do óleo de maneira adequada”, comenta o restaurateur Juscelino Pereira.

Foto: Divulgação

Falando em experiência na capital

O meio gastronômico em si já é uma experiência. Crescer essa experiência e inovar é um dos maiores desafios de qualquer chef e restaurante. Uma das formas disso acontecer é o Brasília Restaurant Week. Nesta 27ª edição, que começa nesta quinta-feira (9), o evento traz o tema “Releituras”. São mais de 90 restaurantes da capital (até o momento). Entre eles, veteranos e estreantes. É sempre muito gratificante ver um projeto como esse, fruto do trabalho de tantas pessoas, chegando em sua 27ª edição. Estamos animados e com a confiança que teremos um novo recorde de público e menus vendidos nas casas participantes. Brasília sempre recebe o festival de braços abertos, então a expectativa é a melhor possível. Vamos fazer uma Restaurant Week ainda com mais oportunidades para todos”, diz Fernando Reis, idealizador. Entre os confirmados, Contê – Food & Drinks, Ouriço, Villa Tevere, Nau Frutos do Mar, Paris 6, Dudu Bar, Vert Café (foto) entre outras.

Foto: Divulgação

Verão também é tempo de feijoada!

É tradição de todos os sábados na capital: uma boa e deliciosa feijoada. Quem acompanha a coluna sabe que já fizemos uma pesquisa para encontrar a melhor feijoada da cidade. E nesta busca, descobrimos que a Feijucaduca, a feijoada do Dudu Bar é uma das melhores. Para renovar, o chef trouxe novidades no menu. Sua feijoada apresenta novas entradas e acompanhamentos: torresmo crocante, o Bolinho de arroz da vovó e a Mandioca amarela (crocante por fora e cremosa por dentro). As porções são servidas à mesa, sempre para o almoço, ao valor de R$ 79,90 por pessoa (entradas, feijoada completa com acompanhamentos à vontade e uma sobremesa), das 12h às 18h.

Foto: Agência Vera360/Divulgação

Contagem regressiva

A nova adição ao plantel de restaurantes do Carlão Rodrigues, o Nonno Cantinetta já está em contagem regressiva. Segundo apurações da coluna à Mesa, o novo empreendimento de Carlão deve chegar até o início de março no Brasília Shopping. Vamos separar um horário na agenda?