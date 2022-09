É um fato: depois que – lentamente – voltamos ao normal, o aumento de pessoas praticando exercícios e comendo saudavelmente foi intenso. E isso tem sido refletido no cenário gastronômico brasilienses. Uma prova disso é o Horta Cozinha Criativa, localizado na 202 sul, que está sob o comando do chef Matheus Camargo.

Foto: Divulgação

…para todos os gostos

Que está trazendo essa visão de ampliar o cardápio que atenda todos os públicos: do amante de gastronomia até o atleta que ama comer bem e saudável. “Sempre buscamos inovar. Trouxemos essas opções mais leves e saudáveis, que agradam todos os públicos, desde aqueles que são adeptos aos exercícios físicos até para quem busca uma comida mais natural”, explica o chef Matheus Camargo. Destaque para a tapioca roxa recheada com guacamole e ovos mexidos (foto), acompanha saladinha; e a tapioca do Mar (R$ 26,90): recheada com legumes grelhados ao creme de queijo e salmão marinado no molho shoyu feito na casa, acompanha saladinha.

Foto: Divulgação

Chef Dudu Camargo apresenta novos pratos para o Dudu Bar

Setembro trouxe novos sabores ao Dudu Bar (303 sul). O chef Dudu Camargo inova mais uma vez e apresenta uma diversidade de pratos que prometem agradar a todos os paladares, dos mais simples aos mais sofisticados. A ideia foi incorporar às criações ingredientes sofisticados como frutos do mar, cortes nobres e carnes exóticas, como a de pato. A dica na seção de entradas, intitulada “Começando os Trabalhos”, fica por conta do Pomar no Mar, uma salada de frutas de camarão, cebola roxa, pimenta dedo de moça, suco de três limões, mel, salsinha e salpicado de amêndoas – R$ 78,97. Entre os principais, o Panarea, um espaguete de frutos do mar feito à moda mediterrâneo (R$ 94,97), ou, para os amantes de um bom corte suculento, o Boi no Mar, um ancho grelhado com espaguete com bacon, legumes crocantes, tomate cereja, manjericão e camarões (R$ 119,97) . A dica de sobremesa é o Mousse de Nutella, com calda de maracujá cremosa e farofa de castanhas (R$ 29,97).

Foto: Divulgação

HH do Sagrado Mar

O queridinho do Lago Sul trouxe uma novidade incrível: Happy Hour de terça a sábado no Sagrado Mar. O restaurante – que está sob o comando do premiado Marco Espinoza – abre mais possibilidades no Happy Hour, que acontece das 18h às 22h, de terça a sábado. O chope Stella Artois sai ao valor de R$ 7,50. Já os drinques com gin, R$ 19,50. O Moscow Mule custa R$ 19,80. Para acompanhar, Frutos do Mar fritos (foto) ao valor de R$ 69.

Foto: Divulgação

Tudo flores

Aos amantes de tempos floridos, a primavera já está entre nós. E com ela, novidades nas mesas do cenário brasiliense. Entre elas, a mesa do Norton Restaurante, que conta com o talento do chef Victor André. E para homenagem esse tempo floral, o Risoto Primavera (foto) (R$72). Na receita, cogumelos frescos, abobrinha e alho poro para temperar o arroz arbóreo, além de muito queijo parmesão.

Foto: Divulgação