Tão especial quanto o Natal

A quem saiu de Brasília para visitar São Paulo por conta do Primavera Sound — ou por qualquer outro motivo — vale uma passadinha no May Macarons, localizado no Alameda Campinas 1049, Jardins, que está sob o comando da mega talentosa chef Mayra Toledo. Formada pela célebre Le Cordon Bleu Paris, May surpreende com a leveza e sabor dos seus macarons.

Foto: Divulgação

E ainda mais gostoso que o Réveillon

Já entramos em novembro, e as delícias natalinas vão tomando de conta das cozinhas. Na cozinha da Mayra Toledo não é diferente. Unindo toda a beleza do Natal como seu talento descomunal para os macarons, May Macarons – que foi a marca pioneira em difundir no Brasil o doce francês com insumos nacionais – está com diversos mimos e presentes para o Natal. A sugestão mais refinada, que promete encantar os clientes, é a torre de chocolate com macarons (foto). Feita 100% de chocolate ao leite Luisa Abram, serve de suporte para armazenar os macarons e vira uma linda árvore de Natal comestível. Além disso, a marca está com a opção de caixas personalizadas com temas natalinos. Na caixa com 20 macarons (R$ 185), é possível encontrar o desenho do Papai Noel levando os tradicionais doces de presente.

Foto: Divulgação

Dudu Bar apresenta menu e programação especial para Copa do Mundo

A torcida pela Seleção Brasileira ganha um sabor especial nesta Copa do Mundo. Em clima de celebração ao esporte, o Dudu Bar (303 Sul) apresenta um menu criado especialmente pelo chef Dudu Camargo para o período de transmissão dos jogos do Brasil, até 18 de dezembro. Para os jogos transmitidos às 13h, o destaque é um menu degustação com antepasto e três pratos principais, a R$ 197,90 (por pessoa). É possível degustar do Ravioli de muçarela, do Frango com molho de mel e risoto de queijo brie e do Escalope de filé grelhado (foto) ao molho de limão com purê de sete vegetais com amêndoas douradas. Bebidas não-alcoólicas inclusas, três drinques da casa ou um vinho ou espumante. Para os jogos com início às 16h, o restaurante apresenta um cardápio de petiscos com bebidas não-alcóolicas, três drinques da casa ou um vinho ou espumante, por R$ 197,90 (por pessoa)..

Foto: Agência Vera360/Divulgação

Não abra mão do sabor (e de um preço bom)

O almoço fica ainda mais especial no Santé 13 (413 Norte) e no Santé Lago (orla da Ponte JK). As duas casas, de ambientação moderna e aconchegante, apresentam novo Menu Executivo. Servido em três etapas, é possível escolher uma opção, dentre as duas opções de entrada, quatro opções de prato principal e duas de sobremesa, ao valor de R$ 59,90. Entre as novidades estão o Gamberi al Pomodoro, camarões salteados na manteiga com talharim ao molho pomodoro, o Mer et Terre, peixe branco em crosta de coco ao perfume de redução de laranja com gengibre e purê de ervilha, e o Poulet à la Grecque, frango grelhado ao creme de mix de queijos e arroz à grega. O menu está disponível das 12h às 15h.

Foto: Davi Fernandes de Freitas/Divulgação

Sabores além dos gelatos

Recém-inaugurada no Noroeste, a Stonia Ice acaba de lançar um menu que vai além dos deliciosos gelatos. No novo cardápio, a marca está englobando cappuccinos, croissant, sanduíches, dentre outras delícias (foto). Além disso, são outras opções de croissant, preparados com: ovo, bacon crocante, cream cheese e cheddar (R$ 23); pepperoni, cream cheese e cheddar (R$ 24); e nutella e morangos frescos (R$ 20).

Foto: Divulgação