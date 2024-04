Talentos em destaque na gastronomia

Sabor e talento…

Crédito: Paula Fettermann



Nossa Brasília é mais recheada de sabores que imaginamos. Além disso, é repleta de talentos. Entre eles, o chef venezuelano Miguel Ojeda (foto), que trouxe todo seu background –– que não é pequeno –– ao charmoso Norton, localizado no Brasil 21. Formado em publicidade, o gastrólogo foi para Buenos Aires, aos 25 anos, estudar no campo criativo, mas logo recalculou a rota para a gastronomia, segmento pelo qual era apaixonado, mas nunca havia exercido. Com isso, profissionalizou-se e estudou gastronomia no instituto Mausi Sebess e não parou mais. Desde então, passou por restaurantes especializados em diferentes cozinhas. Dentre elas, japonesa, francesa, italiana, espanhola e peruana, aprendendo técnicas, receitas e aprimorando habilidades. E hoje, felizmente, integra a cozinha do Norton e deixa nossa capital ainda mais saborosa e surpreendente.

…que residem no Norton, Brasil 21

Crédito: Paula Fettermann.

Dentre as surpresas do local, além do talento do chef Miguel Ojeda, está o conforto e a sofisticação do restaurante Norton. Além do menu executivo –– que a Coluna à Mesa conheceu com exclusividade ––, a casa tem servido Paellas (foto) aos domingos, e isso inclui as tradicionais valenciana e marinera, além das versões brasileira e caipira. O buffet completo, para ser apreciado à vontade, sai a R$ 150 por pessoa; Há também a opção do prato único, com direito ao buffet de salada e tapas, a R$ 110 por pessoa. Aos domingos, o almoço é embalado por música ao vivo e os clientes ganham cortesia de 3 horas no estacionamento. Vale conferir!

Uma cozinha feita de mar e amor

Chef Josi Lobo, do restaurante Marinho Pirenópolis. Crédito: Daniel Sales.

Josi Lobo (foto) não é apenas talento puro, é carinho, amor e carisma. Responsável pela cozinha do Marinho Pirenópolis, um restaurante especializado em frutos do mar, ela tem transformado o lugar em um verdadeiro oásis da gastronomia com o seu repertório longuíssimo. Esse esforço todo desaguou em uma conquista histórica para essa querida cidade vizinha: seu restaurante está rankeado com 5 estrelas no Google, o único de Pirenópolis (GO) a conquistar tal feito. A casa gastronômica fica localizada na Rua do Carmo, número 34 e dispõe de diversas opções de pescados e frutos do mar.

Quando a gastronomia salva vidas

Casa da Síria. Crédito: Bruno Aguiar.

Há sete anos, os irmãos Hayan e Hassan Aldarwishm, originários de Homs, chegaram a Brasília após escaparem dos horrores da guerra na Síria. Sem experiência prévia no ramo de restaurantes, viram-se obrigados a adentrar nesse mercado para garantir sua sobrevivência no novo país. Após participarem de duas empreitadas bem-sucedidas na área da gastronomia árabe na cidade, motivados pelos talentos culinários de sua mãe, Sanna, uniram forças com outro sírio, Hussein Al Sabag, para estabelecerem a primeira unidade da Casa da Síria, em 2022, na SQN 313. Agora, eles conquistaram mais um espaço maravilhoso: um point dentro do Bosque Park, na SQN 316.



Paraíso da culinária saudável

Jamburita. Crédito: reprodução do Instagram.

Felizmente, entre tantas opções gastronômicas na cidade, eis que um restaurante surge para deixar esse segmento de predileções ainda mais completo. Estou falando do Jamburita, que emerge como um paraíso para os entusiastas da culinária saudável. Com um toque de criatividade e um compromisso com ingredientes frescos e nutritivos, a marca é muito mais que uma simples casa de comida; é um convite para explorar novos horizontes culinários, enquanto se compromete com um estilo de vida mais saudável. Abrindo as portas para uma jornada gastronômica repleta de cores e sabores, o local oferece uma variedade de pratos que vão desde saladas frescas (foto) e smoothies energizantes até pratos mais elaborados, todos apresentados de forma atraente e inspiradora. Localizado na 714/715 Norte, o espaço funciona de quinta a sábado das 12h às 15h30 e das 18h às 22h. Às quartas-feiras, das 18h às 22h.