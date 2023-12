Seja bem-vindo, 2024!

Confira dicas para o réveillon

Se preparando para sua primeira virada, o restaurante Almería também promete um réveillon inesquecível. Com um espaço que vai comportar várias famílias, a casa ainda vai surpreender com uma queima de fogos. Na gastronomia, os visitantes poderão desfrutar de um menu all inclusive premium, que será servido das 22h do dia 31 de janeiro de 2023 às 3h do primeiro dia de 2024. Para recepcionar os clientes, uma mesa de antipasti. Já para beliscar, o Almería preparou pedidas como ostras frescas com aioli de espumante, ceviche de peixe branco com leite de tigre defumado, festival de croquetas da casa e muito mais. Como prato principal do jantar, opções para todos os paladares: filé em tiras com nhoque e azeite trufado, risoto de camarão ao champanhe, peixe molho de alho negro, salada Almeria e arroz rico, e ravioli de maçã com creme gorgonzola.As sobremesas serão Taça Último Suspiro, Taça Cacau ao cubo e mini mil folhas de pistache. Para brindar os desejos do novo ano, o open bar contará com espumante, vinho tinto e branco, Aperol Spritz, Gin Tônica e Negroni, além de refrigerantes, sucos e águas.

Como começar o ano com o pé direito

Uma das melhores casas de gastronomia de Brasília está dando os toques finais para receber visitantes no Ano-Novo. O Rubaiyat, localizado no Setor de Clubes Esportivos Sul, está com menus exclusivos para o réveillon. No salão, o menu completo por pessoa está saindo por R$ 699. Para quem escolher varanda, o valor fica R$ 879 por pessoa. Ambos menus contemplam o sabor autêntico e único do Rubaiyat. Na unidade brasiliense, o cardápio é composto por Entrada (Tartare de Lagostim), Pratos Principais (Vieiras no Bobó e Redução de Maracujá, Leitão com Redução de Laranja, Enchalote E Pure De Maça, Medalhão de Mignon com Foie Gras e Purè de Couve-Flor) e o Buffet de Sobremesas completo do Rubaiyat. Para fazer sua reserva, acesse o link da bio do Instagram @rubaiyatbrasil.

Toque de chef na virada

O chef Edilson Oliveira, proprietário da Osteria Vicenza, comandará a cozinha da primeira edição do Reveillon Reviver (Clube da Engenharia), com o grupo Menos é Mais. A festa terá uma opção de open food com estações de finger foods, massas, risotos, orientais quentes, além de opções vegetarianas e sobremesas. Entre os destaques do saboroso cardápio, risoto de funghi com tomate seco e yakissoba de legumes e carne.

2024 nas…

A cada ano que passa, os rooftops ficam cada vez mais descolados e disputados. Entre os mais frequentados da capital, está o Mezanino, que conta com uma virada com open bar premium e pratos de tirar o fôlego. O bar conta com clássicos como o Aperol Spritz e autorais da casa como Morena Tropicana (cachaça envelhecida, Corpo em Licor 43 com Maracujá, Perfumado em Absinthe Verte) (foto). O menu é o mesmo da casa, mas a aposta para a festa é o famoso e querido Ceviche de Anchova e Caju Crocante de Batatas. A programação musical fica por conta de diversas pratas da casa, incluindo Ray Ferreira, Gemmius, dentre outros. Para reservar o Reveillon Amarelo, acesse a Bilheteria Digital.

…alturas!

Outro ponto de Brasília que vai bombar no topo dos céus é o B Hotel. Localizado no Setor Hoteleiro Norte, o charmoso hotel projetado por Isay Weinfeld, também está no eixo das comemorações de virada. As celebrações vão acontecer no Restaurante Térreo com um menu especial, idealizado pelo chef Lênin Palhano (foto) e que está com o valor de R$ 490 por pessoa, conta com um com um couvert composto por cesta de pães elaborada com brioche, mini abóbora, sourdough, croissant e torrada, bem como geleia de damasco, rillette de porco, lascas de bacalhau com tomate confit e creme de queijo de cabra com romã, mel e alecrim. Nos pratos principais, as tradições de ano novo são seguidas à risca com opções como as lentilhas Du Puy com camarão assado e lardo, além de leitão assado com molho de cerejas e batata com amêndoas, acompanhadas por um mil folhas de doce de leite e sorvete de macadâmia como sobremesa. Para colorir ainda mais a noite, a cantora Bell Lins se apresenta com o melhor do R&B, soul, MPB, blues, rock e pop. No topo do hotel, as batidas do descolado Chicco Aquino animam ainda mais a virada.